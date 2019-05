La última vez fue en 2005, cuando cayó en Cuartos de Final ante Defensores Unidos de Zárate por penales. Mañana recibirá a Centro Español en busca del pase a las semifinales. El campeonato 2004/05 de la Primera D se dividió en Zona Norte y Zona Sur. Puerto Nuevo lo encaró después de haber logrado clasificar al Reducido por el ascenso en las dos campañas anteriores de la divisional. Y se mantuvo en esa línea de protagonismo: culminó en la cuarta posición de la Zona Norte y de esa manera accedió al Reducido que definiría a un equipo que jugaría una promoción con el anteúltimo promedio de la Primera C. Así, a finales de abril de 2005, el Portuario eliminó a Claypole en la primera fase, después de igualar 2-2 en la ida y de imponerse 2-0 en la revancha. Entonces se clasificó a Cuartos de Final, instancia en la que debió enfrentar a Defensores Unidos, que venía de quedar eliminado del cuadrangular por el ascenso directo. La serie comenzó con empate 1-1 en Campana. Y se definió en Zárate, donde Puerto Nuevo ganaba 2-0 a poco del final. Sin embargo, CADU descontó a los 43 minutos y alcanzó la igualdad en tiempo de descuento, para así forzar el alargue. Pero el 2-2 se mantuvo y todo se decidió por penales, instancia en la que fallaron Martín Canale (con la serie 4-3 a favor del Auriazul) y, posteriormente, Juan Santi; lo que derivó en la victoria 5-4 de Defensores. Después de aquel clásico comenzó la debacle Portuaria, con una sucesión de temporadas muy pobres: fue 17º en la 2005/06, 17º en la 2006/07 y 17º en la 2007/08. Así, el 15º puesto de la 2008/09 no alcanzó para evitar la primera de las tres desafiliaciones consecutivas que sufriría Puerto Nuevo, que no participó de los campeonatos 2009/10, 2011/12 y 2013/14 (fue último en las campañas 2010/11 y 2012/13). Luego, en el Transición 2014 fue 7º en la Zona A; en el campeonato 2015 terminó 12º; en el torneo corto de 2016 fue 6º, pero no hubo Reducido (solamente un ascenso directo); en la temporada 2016/17 quedó 11º; y en la pasada campaña culminó 13º. De esta manera, la actual performance de Puerto Nuevo (5º con 43 puntos en 28 fechas) es la mejor del equipo de nuestra ciudad en mucho tiempo y, además, le permite volver a jugar un octogonal por el ascenso a la Primera C después de 14 años. Por eso, la ilusión en el barrio Don Francisco es tan grande de cara al encuentro que el conjunto dirigido por Carlos Pereyra disputará mañana como local frente a Centro Español desde las 14.30 horas por los Cuartos de Final del Reducido. Será a partido único y en caso de empate, el que avance a semifinales se definirá por penales.

LA FORMACIÓN TITULAR QUE PRESENTÓ PUERTO NUEVO ANTE CADU EN SU ÚLTIMA VEZ EN UN REDUCIDO. DE PIE: MATÍAS BERTOLINI, GONZALO BARRIO, JUAN IGNACIO FRANZOIA, ALEJANDRO RÍOS, DIEGO KRUM Y JUAN SANTI. AGACHADOS: CARLOS BARRIOS, GASTÓN RONDÁN, GERARDO RIVA, MARTÍN CANALE Y MAURO FERNÁNDEZ. REDUCIDO: ARBITRAJES DEFINIDOS Juan Pablo Battaglia será el referee en Puerto Nuevo vs Centro Español. Redondo y Aguirre están suspendidos para ese encuentro. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó los árbitros designados para los partidos de Cuartos de Final del Reducido de la Primera D. Y el duelo que Puerto Nuevo sostendrá este sábado desde las 14.30 horas como local frente a Centro Español será arbitrado por Juan Pablo Battaglia. La experiencia del Auriazul con este referee en esta temporada no es alentadora: dos derrotas en dos partidos. Battaglia estuvo presente en la caída 2-1 del Portuario ante Muñiz en la primera rueda (esa tarde, en Zárate, expulsó a dos jugadores del Rayo Rojo y le concedió un penal a Puerto Nuevo); y también en la derrota 2-0 como local frente a Liniers de la segunda rueda (en ese encuentro expulsó a Rodrigo Ponce De León y Ezequiel Ramón). Para recibir al Gallego, el entrenador Carlos Pereyra no podrá contar con Kevin Redondo, quien fue sancionado con cuatro fechas de suspensión por su expulsión ante Muñiz, ni tampoco con su reemplazante natural, Eliseo Aguirre, que alcanzó el límite de cinco amarillas y deberá purgar una fecha de sanción. Los restantes árbitros designados para el Reducido son: Lucas Brumer para Liniers vs Juventud Unida; Javier Delbarba, para Real Pilar vs Atlas; y Ezequiel Yasinski para Argentino de Rosario vs Claypole. Estos partidos, al igual que Puerto Nuevo vs Centro Español, se jugarán el sábado desde las 14.30 horas. A 25 AÑOS DEL ASCENSO El 8 de mayo de 1994, Puerto Nuevo (ganador del Apertura 1993) venció 4-1 como visitante a Cañuelas (campeón del Clausura 1994) en el partido revancha de la final de esa temporada de la Primera D y, de esa manera, obtenía su primer y único ascenso a la Primera C. En el encuentro de ida habían igualado 1-1 en Campana (gol de Roque Cabezas para el Portuario), pero en la revancha, en cancha de Laferrere, los tantos de Norberto Miño, Juan Carlos Suárez, Roque Cabezas y Javier González le dieron la victoria y el ascenso al equipo de nuestra ciudad.

EN 1994, PUERTO NUEVO ASCENDIÓ A LA PRIMERA C.

Primera D:

Puerto Nuevo vuelve a jugar un Reducido por el ascenso después de 14 años

