Será a las 18 horas en el marco de los festejos por los 24 años que cumple la institución. Este sábado 18, Campana Amanecer Literario (C.A.L.) estará cumpliendo sus primeros 24 años de vida y lo celebrará con una exposición del vecino, dibujante, humorista gráfico y escritor Norberto Luis Lombardi. La muestra se titula "Reco-riendo París". Fue expuesta inicialmente en la Alianza Francesa de Capital Federal, luego en Saint Just le Martel, en Limoges, Francia. Y ahora lo hará en la sede de la institución ubicada en Becerra 876. La apertura es a las 18 horas. Se podrá visitar hasta el 31 de este mes. Aquellos interesados en acercarse a la sede de la institución literaria podrán hacerlo los lunes, miércoles, jueves y viernes, de 17 a 19 horas. El artista campanense tiene más de 50 ilustraciones realizadas en Bélgica y no se queda quieto, sigue creando. Comenzó con ilustraciones en páginas de Anteojito y Joker. Trabajó con García Ferrer más de 29 años. Años anteriores ha visitado la institución donde mostró algunos de sus trabajos como el Jardín de Luxemburgo (Triunfo de Sileno), Estatua de Clemens Off, Torre Eiffel, El Pouce (el dedo de París) y la conocida Sacre Coeiur, entre otros.



Esta tarde Norberto Lombardi estará en Campana Amanecer Literario

