Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. FALTAN LOS DESAGÜES "Colectora y Rawson, limpiaron la zanja, pero si no destapan los desagües es lo mismo que nada. El mantenimiento además de las obras es fundamental para que estas cumplan su función. Faltaría que renuevan la tierra y el pasto que le ganó a la calzada por falta de mantenimiento, de manera que pueda desalojar el agua, que queda aquí por semanas luego de una lluvia", muestra Gustavo.



ABSA ROMPE Y NO REPARA "Allá por el 20/12/18 ABSA hizo un pozo profundo en Bertolini frente a la UNLU. Estuvo abierto más de 40 días sin que hicieran algo. Luego lo agrandaron más y trataron de hacer un túnel para pasar un caño para conectar la bomba de agua de la Plaza 1º de Mayo. Cambiaron de idea, trajeron una excavadora y rompieron toda la esquina, arrancaron un canasto de residuos y hasta el día de hoy sigue sin reparar el destrozo que hicieron. Además la bomba de agua sigue fuera de servicio. El problema es que ABSA no repara más las roturas y además el municipio no controla ni repara", escribe Alberto. Fe de Errata: Ayer salió cambiada la foto, por eso repetimos. #QuejaVecinal hace dias que por Sívori desde Varela hasta Sarmiento NO pasa el Barrendero. Ni por Colón tampoco. "Si mañana Llueve se tapan las bocas de Tormenta".... pic.twitter.com/8tQgCN0SS7 — Daniel Trila (@dantrila) 17 de mayo de 2019

18 de Mayo de 2019:

Quejas Vecinales

