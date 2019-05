Así se expresa el concejal de REDxCampana Marco Colella ante el comunicado oficial del Municipio Luego que el Ejecutivo Municipal dispusiera que lunes y miércoles de la pasada semana los concejales puedan acceder a los expedientes y así analizar la "Rendición de Cuentas 2018", el concejal del bloque RED x Argentina, Marco Colella, sostuvo que "es una cantidad de expedientes imposibles de ver en tan poco tiempo". "Estuvimos en la Secretaría de Economía y Hacienda municipal junto a los concejales de Unidad Ciudadana y de la UV Calixto Dellepiane; cambió la metodología de cómo nos dan la información y nos restringe mucho ese horario" afirmó Colella y agregó "es imposible analizar las cuentas del municipio y ver expedientes en tan solo 4 horas". Siguiendo esta línea el concejal de RED x Argentina indicó que "hubo expedientes que solicitamos, no se encontraron y no pudimos ver, es mentira que se nos dio todo lo que pedimos". La Rendición de Cuentas tiene como objetivo informar y exponer a la comunidad la ejecución del presupuesto para el control y evaluación de la administración pública; desde RED x Argentina se considera que "la transparencia y el acceso a la información pública, son un derecho y un pilar importante de la buena gobernabilidad" concluyó Marco Colella.



"No nos dieron toda la información para analizar la Rendición de Cuentas"

