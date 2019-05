Anses Campana, nuevamente distinguida como una de las mejores oficinas del país

P U B L I C



Así lo informó el gerente de la UDAI Campana, Dr. Mariano Rainieri. Entre los parámetros que establecen esta categoría se encuentran el tiempo de espera, de atención, de resolución de trámites y expedientes; y la producción de cada sector. La Unidad de Atención Integral (UDAI) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) de la ciudad resultó la mejor de marzo al colocarse primera en su categoría a nivel nacional. Así la Udai conducida por el Dr. Mariano Raineri, volvió a colocarse dentro de las mejores luego de varios meses Esto se determinó a través de un informe que realiza ANSeS mes a mes detallando en un comunicado el funcionamiento de todas sus dependencias, evaluando diferentes aspectos, y realizando un ranking de quienes cumplen de mejor manera los objetivos. Dentro de los parámetros se encuentran, entre otros, el tiempo de espera, de atención, de resolución de trámites y expedientes; y la producción de cada sector, según informó el gerente de ANSeS Campana, Mariano Raineri. "Estamos muy contentos con este reconocimiento, que demuestra el esfuerzo diario que hacemos todos los que integramos este gran equipo que es ANSeS. Y en particular el esfuerzo que hacen todos los agentes diariamente para resolver cientos de tramites", afirmó Raineri, satisfecho con los resultados obtenidos. Y añadió "cuando el Intendente me confió el manejo de tamaña institución, y me pidió que ponga mucho énfasis en la atención y el trato personalizado con los beneficiarios, pidiéndome que este cerca de los vecinos, no se equivocó. Hoy, este reconocimiento, y el que recibimos diariamente por parte de quienes se acercan a nosotros, demuestra que el compromiso y el empeño del personal que diariamente trabaja en la misma está alcanzando los objetivos esperados".

FOTO DE ARCHIVO PRESENTAN EL PROGRAMA +SIMPLE Allí los jubilados que cobren la mínima pueden ganar una Tablet. El Dr. Mariano Raineri, presentó el Programa +Simple que alcanza solo a Jubilados y Pensionados de Anses que cobren la mínima. "Este es un programa conjunto entre Anses, Enacom, Secretaria de Modernización y Presidencia de la Nación que busca la inclusión digital para adultos mayores, mediante el sorteo de tablets". Además Rainieri explicó las condiciones para participar y poder ganar una Tablet. Para poder participar el vecino debe ser jubilado o pensionado de ANSES, ser mayor de 60 años, cobrar el haber mínimo jubilatorio y percibir los haberes en alguna de las localidades en las que aplica el programa. En esta oportunidad se ha incluido a nuestra ciudad. "Quienes cumplan los requisitos pueden inscribirse llamando al 130 opción 7 o completando el formulario de inscripción que se encuentra en la web www.massimple.gob.ar. La inscripción comenzó el 6 de mayo y estará abierta por 15 días hábiles", expresó Raineri.

Anses Campana, nuevamente distinguida como una de las mejores oficinas del país

