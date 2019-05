Efemérides del día de la fecha: 18 de mayo

P U B L I C



DÍA DE LA ESCARAPELA Fue instituido por el Consejo Nacional de Educación en el año 1935 para homenajear a este símbolo patrio. Sería a raíz del pedido de Manuel Belgrano para uniformar al Ejército Revolucionario y distinguirlo de los españoles que el Primer Triunvirato dictaminaría: "sea la escarapela nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata, de color blanco y azul celeste" A pesar de que no se puede determinar con precisión el origen de los colores, hay versiones que dicen que provienen de los colores borbónicos, de la casa de Fernando VII; otros, que fueron adoptados por primera vez durante las invasiones inglesas, ocurridas en los años 1806 y 1807, por los Patricios y que luego se popularizaron entre los nativos; y, finalmente, que fue utilizada por primera vez por un grupo de damas de Buenos Aires en una entrevista con el coronel Cornelio Saavedra.

FALLECE ANÍBAL TROILO Aníbal Carmelo Troilo, mejor conocido como "Pichuco", nació el 11 de julio de 1914 en Buenos Aires. Desde muy chico fue atrapado por los bandoneones que sonaban en los cafés de su barrio, llegando a insistirle reiteradas veces a su madre que le compre el tan ansiado instrumento. Resignada a que su hijo no sería farmacéutico, Felicia cedería y acordaría pagar en 10 cuotas el bandoneón de 140 pesos. Sin embargo, éste no se terminaría de pagar, pues el cobrador solo iría 2 meses antes de desaparecer. Empeñado en aprender a tocarlo, se contactaría con Goyo, un muchacho que tocaba en los cafés del Centro, éste le recomendaría tomar clases con Juan Amendolaro. Pasarían meses de ardua práctica, hasta que finalmente el maestro le diría: "ya está pibe. No tenés nada que aprender". A los 16 años, integró el renombrado sexteto a cargo del violinista Elvino Vardaro y el pianista Osvaldo Pugliese. Un año después, tuvo una breve incursión en la orquesta de Juan Maglio. Con el paso del tiempo, formaría parte de la orquesta que preparó Julio De Caro, para presentarse en un concurso en el Luna Park; las orquestas de Juan D´Arienzo, Ángel D´Agostino, Luis Petrucelli y la Orquesta Típica Victor. Sería en el año 1937 cuando Troilo daría un cambio rotundo a su vida formando su propia orquesta. Anunciada con letreros que decían: "todo el mundo al Marabú/ la boite de más alto rango/ donde Pichuco y su orquesta/ harán bailar buenos tangos", la orquesta daría su primera presentación el 1 de julio del mismo año. Más tarde, en el año 1968, formó el Cuarteto Aníbal Troilo para grabar en Víctor 11 tangos y una milonga. Entre sus composiciones podemos mencionar "Toda mi vida", "Barrio de Tango", "Pa´que bailen los muchachos", "Garúa", "María" y "Che Bandoneón", entre otras. Un día antes de morir, dio su última actuación en el Teatro Odeón presentando "Simplemente Pichuco" interpretó "Danzarín", "A mis viejos", "La última curda", "Pa´que bailen los muchachos" y "Sur". SE ESTRENA "SHREK". LA PRIMERA PELÍCULA ANIMADA EN GANAR UN OSCAR Un día como hoy en el año 2001, DreamWorks estrenaba en Estados Unidos la película Shrek. Dirigida por Andrew Adamson y Vicky Jenson, el filme está basado en el libro infantil "Shrek!" publicado en 1990 por William Steig. Fue la primera película premiada por la academia como "Mejor película de animación" Además de esto, fue la primera película de animación digital protagonizada por humanos.

Efemérides del día de la fecha: 18 de mayo

