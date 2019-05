P U B L I C





Juegan desde las 14.30 horas en el Carlos Vallejos. En caso de empate, el que avance a semifinales se definirá por penales. Redondo y Aguirre son bajas en el conjunto Auriazul. La adrenalina de ser protagonista en los momentos decisivos del campeonato. Y la ilusión que ello conlleva. Así están viviendo estas horas los simpatizantes de Puerto Nuevo, esperando ansiosamente que hoy, a las 14.30, el árbitro Juan Pablo Battaglia ponga en marcha el encuentro que el Auriazul disputará frente a Centro Español por los Cuartos de Final del Reducido de la Primera D. De esta manera, después de 14 años, el equipo de nuestra ciudad volverá a decir presente en un octogonal que definirá un ascenso a la Primera C. Por eso también las expectativas en el barrio Don Francisco son tan grandes. Y el plantel dirigido por Carlos Pereyra llega a esta instancia después de una campaña irregular, con rachas muy buenas y otras muy malas que fue alternando a lo largo de las 28 fechas del campeonato. Sin embargo, después de cuatro derrotas consecutivas entre las jornadas 21 y 25, el cierre del Auriazul fue sumamente positivo: obtuvo 13 de los últimos 15 puntos disputados y de esa manera aseguró con margen su clasificación al Reducido. Finalmente terminó en el 5º puesto con 43 puntos (13 victorias, 4 empates y 11 derrotas) y se aseguró contar con la ventaja de la localía para la primera fase de este octogonal por el ascenso. Por ello recibirá a Centro Español en su estadio, en un duelo que se definirá esta tarde: en caso de empate habrá penales. Este buen semblante con el que arriba el Portuario al Reducido tiene una "mancha": Kevin Redondo y Eliseo Aguirre no estarán disponibles para enfrentar al Gallego. Redondo recibió cuatro fechas de suspensión por su expulsión ante Muñiz (cuarta de la temporada), mientras que su reemplazante natural alcanzó el límite de cinco amonestaciones frente al Rayo Rojo (ingresó en el segundo tiempo, justamente por la expulsión de Kevin). Entonces, las alternativas para acompañar al capitán Oscar Peñalba en el centro del campo serían dos. La primera es que Nicolás Colombano deje la banda para cerrarse junto a "Chicho", lo que abriría un interrogante en el carril derecho, donde podría ingresar Lautaro Cuenos. Y la segunda opción sería la aparición de Marcelo "Coco" González junto a Peñalba en el centro para mantener a Colombano en la derecha. Así, la probable formación que dispondría esta tarde Carlos Pereyra sería: Leandro Bonet; Santiago Correa, Julián Sprovieri, Joaquín Montiel; Cuenos o Colombano, Oscar Peñalba, Colombano o González, Nahuel Banegas; Nazareno Gómez, Orlando Sosa y Mauricio Ruiz. Por su parte, Centro Español se clasificó al Reducido recién en la última fecha, después de vencer 1-0 a Claypole como visitante y cosechar su tercer triunfo en fila. De esa manera cerró una gran segunda rueda: ocho victorias, tres empates y tres derrotas para revertir una campaña que había sido muy pobre en la primera mitad (en diciembre apenas tenía 12 puntos). Con ese envión llega el Gallego a este octogonal, aunque sabiendo que Puerto Nuevo le ha sido un escollo muy difícil en esta temporada: en la primera rueda, el Auriazul se impuso 2-1 en Campana (goles de Banegas y Sosa); mientras que en la segunda, el Portuario logró un triunfo vital por 2-0 con goles de Gómez (de volea) y Peñalba (de tiro libre) en cancha de Lugano. Para esta tarde, la dupla técnica compuesta por Matías Módolo y Sergio Orsini formaría con Javier Balbuena; Leandro Chaparro, Emanuel Castañeda, Matías Nodar, Oscar Fernández; Matías Gelpi, Cristian Da Silva, Fernando Duré, Diego Martínez Grance; Nicolás López y Alan Sosa. EL RESTO Los otros tres partidos de esta fase inicial del Reducido también se jugarán este sábado desde las 14.30 horas: Liniers vs Juventud Unida lo harán con arbitraje de Lucas Brumer; Real Pilar vs Atlas, con Javier Delbarba; y Argentino de Rosario vs Claypole, con Ezequiel Yasinski. En todos los encuentros, en caso de empate se definirá por penales.

EL PORTUARIO LLEGA MOTIVADO AL REDUCIDO (FOTO: PRENSA PUERTO NUEVO). EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 71. En 70 partidos, Puerto Nuevo consiguió 30 victorias, Centro Español se impuso en 25 partidos y empataron en 15 ocasiones. Puerto Nuevo señaló 108 goles, mientras que Centro Español convirtió 87 COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 35 juegos, Puerto Nuevo obtuvo 13 victorias (51 goles) y Centro Español logró 15 triunfos (45 goles). Igualaron 7 encuentros. COMO LOCAL CENTRO ESPAÑOL. En 35 encuentros, Puerto Nuevo ganó en 17 oportunidades (57 goles) y Centro Español consiguió 10 triunfos (42 goles). Empataron 8 veces, EL ÚLTIMO ENCUENTRO LOCAL. Fue por la primera rueda de la actual temporada, el pasado 18 de noviembre. Por la 12ª fecha, Puerto Nuevo se impuso 2-1con goles de Nahuel Banegas y Orlando Sosa (de penal). Alan Gómez había marcado el transitorio empate para el "Gallego". Arbitraje de Gonzalo Pereira. EL ÚLTIMO ENCUENTRO. Por la 27ª fecha de la actual temporada, el pasado 18 de abril, Puerto Nuevo venció 2-0 como visitante a Centro Español en un partido disputado en cancha de Lugano. Los goles Auriazules fueron obra de Nazareno Gómez y Oscar Peñalba (de tiro libre), ambos en el segundo tiempo. Arbitraje de Carlos Petrussa, quién expulsó a Fernando Duré en el local. APOSTILLAS: Dos victorias consecutivas lleva Puerto Nuevo enfrentando a Centro Español. La última derrota ocurrió el martes 24 de abril de 2018, por la 28ª fecha del campeonato 2017/18 de la Primera D: fue en Campana, por 2 a 1 con goles de Pablo Ocampo y Nicolás López para la visita. Orlando Sosa marcó esa tarde para el Portuario. ADELANTO #PuertoNuevo Final en Campana: cayó 1-0 con Centro Español y quedó eliminado del Reducido de la #PrimeraD pic.twitter.com/9lPC0UwYb2 — Pablo Scoccia (@chuecosco) 18 de mayo de 2019

Primera D:

Puerto Nuevo recibe a Centro Español en el arranque del Reducido

