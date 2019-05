Anoche empataron 1-1 en la cancha auxiliar del Auriazul. La jornada continúa hoy con dos encuentros. La tercera fecha del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol comenzó anoche con el empate 1-1 que protagonizaron Puerto Nuevo y Villanueva en la cancha auxiliar del Auriazul. El encuentro correspondió al Grupo B, que ahora tiene como único líder a Villanueva, que llegó a 7 puntos, dado que en las primeras dos fechas había superado consecutivamente a Las Palmas y Leones Azules. Por su parte, Puerto Nuevo quedó con 4 unidades, porque en la segunda jornada había vencido 1-0 a Real San Jacinto, mientras que en la primera no pudo jugar ante Barrio Lubo por las lluvias que obligaron a suspender dicho encuentro. La tercera fecha de este Grupo B continuará hoy con el duelo que sostendrán Leones Azules vs Atlético Las Praderas desde las 16.00 en cancha de Lechuga. Los del barrio Otamendi buscan sus primeros puntos después de sufrir dos derrotas en las primeras dos fechas, mientras que Las Praderas ganó el único compromiso que disputó hasta el momento (2-0 a Las Palmas por la segunda fecha). Por esta zona, mañana domingo jugarán Atlético Las Campanas vs Real San Jacinto (a las 15.30 en Lechuga) y el lunes lo harán Albizola FC vs Barrio Lubo (a las 20.00 en cancha auxiliar de Puerto Nuevo). En esta jornada queda libre Otamendi FC. En tanto, la programación de esta tercera fecha del Grupo A comenzará hoy con el partido que jugarán Juventud Unida vs El Junior desde las 20.00 en cancha de La Josefa, en un duelo de dos equipos que buscan su primera victoria del certamen. Mañana domingo, por esta zona jugarán: Lechuga FC vs Defensores de La Esperanza (13.00 en Villa Dálmine), Villa Dálmine vs Deportivo San Cayetano (16.00 en Villa Dálmine), Malvinas vs Desamparados FC (13.00 en La Josefa) y Deportivo San Felipe vs Mega Juniors (15.30 en La Josefa). En esta jornada queda libre Deportivo Río Luján.

