Juventud Unida es el único líder, con cinco victorias en cinco presentaciones. El Torneo Femenino de la Liga Campanense de Fútbol sigue avanzando con las jornadas que se juegan sábado tras sábado. Y la quinta fecha, disputada en cancha de Las Campanas, volvió a mostrar la contundencia de Juventud Unida (vigente bicampeón), que goleó a Defensores de La Esperanza, logró su quinta victoria y se alejó en la cima de las posiciones dado el empate del escolta La Josefa frente a Leones Azules. Los resultados de la jornada del pasado sábado fueron: La Josefa 1-1 Leones Azules, Mega Juniors 1-0 Villanueva, Deportivo San Felipe 6-0 Las Palmas "C", Juventud Unida 6-0 Defensores de La Esperanza y Las Palmas "A" 2-1 Otamendi FC. Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Juventud Unida, 15 puntos; 2) La Josefa, 11 puntos; 3) Las Palmas "A", 9 puntos; 4) Otamendi FC y Las Palmas "B", 7 puntos; 6) Leones Azules, 5 puntos; 7) Deportivo San Felipe, Defensores de La Esperanza y Las Palmas "C", 4 puntos; 10) Mega Juniors, 3 puntos; 11) Villanueva, 1 punto. La sexta fecha se disputará hoy en cancha de Leones de Otamendi con la siguiente programación: Leones Azules vs Otamendi FC (10.00), La Josefa vs Deportivo San Felipe (11.20), Defensores de La Esperanza vs Las Palmas C (12.40), Las Palmas A vs Mega Juniors (14.00), Juventud Unida vs Las Palmas B (15.20). Queda libre Villanueva.



LEONES AZULES IGUALÓ 1-1 CON LA JOSEFA EN LA QUINTA FECHA



Liga Campanense:

Hoy se disputa la 6ª fecha del Torneo Femenino

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: