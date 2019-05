Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 18/may/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 18/may/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

KANNEMANN LESIONADO El defensor de la Selección Argentina, Walter Kannemann, se fisuró una vértebra durante el entrenamiento de Gremio y peligra su presencia en la Copa América "Brasil 2019", que arrancará el 14 de junio. El campanense Leonardo Sigali (Racing), Ramiro Funes Mori (Villarreal) y Juan Foyth (Tottenham) son las alternativas en esa zona de la defensa dentro de la lista de 40 nombres que Lionel Scaloni le entregó a la Conmebol.

Foto: Infobae. COPA DE LA SUPERLIGA Esta tarde arranca la primera semifinal de la Copa de la Superliga: desde las 18.45 horas, Tigre recibirá en Victoria la visita de Atlético Tucumán. El Matador llega a esta instancia tras eliminar a Racing, mientras que el Decano superó a River Plate en Cuartos de Final. El partido revancha de esta semifinal se jugará el próximo sábado en el mismo horario, pero en Tucumán. En tanto, mañana domingo se pondrá en marcha la otra semifinal, cuando Argentinos Juniors reciba a Boca Juniors en La Paternal desde las 18.45. PRIMERA B NACIONAL Esta noche, Independiente Rivadavia de Mendoza será local frente a Sarmiento de Junín en el inicio de una de las semifinales de la Primera B Nacional. El encuentro se jugará desde las 21.10 y será televisado por TyC Sports. La otra semifinal comenzará el lunes en Santiago del Estero, donde Central Córdoba recibirá a Almagro, también desde las 21.10 y con televisación de TyC Sports. PRIMERA B METRO Hoy se pone en marcha la 38ª y última fecha de la divisional con cinco partidos: el descendido Deportivo Español se despide de la categoría recibiendo a Comunicaciones. También se despiden, pero por haber ascendido, Estudiantes de Buenos Aires y Barracas Central, que enfrentan a Sacachispas y Fénix, respectivamente. La jornada se completa con los partidos Tristán Suárez vs San Miguel y Flandria vs Defensores Unidos. PRIMERA C Esta tarde se definirá el segundo ascenso directo a la Primera B Metropolitana. El campeón Argentino de Quilmes (69 puntos) ya tiene asegurado su boleto y el otro lo decidirán entre Deportivo Armenio (64) y Dock Sud (63), que enfrentan como visitantes a Victoriano Arenas y Central Córdoba de Rosario, respectivamente. Ambos encuentros se disputarán desde las 15.30 horas, al igual que el duelo Excursionistas vs Laferrere. FINAL EN INGLATERRA Hoy, desde las 13.00 (hora argentina), el Manchester City enfrentará al Watford por la final de la FA Cup de Inglaterra. El conjunto dirigido por Pep Guardiola y que cuenta con los argentinos Nicolás Otamendi y Sergio Agüero se consagró recientemente campeón de la Premier League. En el Watford juega el tucumano Roberto Pereyra.

