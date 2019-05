Los Celestes cayeron 29-28 en su visita a Colegio José Hernández por la octava fecha. El domingo reciben a Comunicaciones, único líder del Torneo Apertura. El pasado domingo, por la octava fecha del Torneo Apertura de Quinta División de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL), la Primera Caballeros del Campana Boat Club sufrió su primera derrota del año a manos de Colegio José Hernández, que lo superó ajustadamente por 29 a 28. De esta manera, los Celestes (que sumaban cinco victorias consecutivas después del empate ante All Boys de la fecha inaugural) retrocedieron a la cuarta ubicación en la tabla de posiciones, aunque todavía tienen un partido pendiente frente a Colegio Guadalupe "B". Ahora, en la continuidad del fixture, los dirigidos por Eduardo Godoy recibirán ni más ni menos que al único líder de este Apertura de Quinta División, Comunicaciones "B", en un partido que se jugará este domingo desde las 19.30 en el gimnasio Pascual Sgró del Club Ciudad de Campana. Los demás resultados de la octava fecha fueron: SAG Polvorines "C" 28-26 Universidad de Luján "C", Defensores de Glew 21-30 All Boys, Municipalidad de Almirante Brown 25-29 CEDEM Caseros, Colegio Guadalupe "B" 23-23 Auxiliar Merlo "B", Comunicaciones "B" 28-19 Juventud Unida "B" y Deportivo Morón 26-20 Municipalidad de Vicente López. Con estos marcadores, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Comunicaciones "B", 21 puntos; 2) Colegio Guadalupe "B" y CEDEM Caseros, 19 puntos; 4) Campana Boat Club y All Boys, 18 puntos; 6) Colegio José Hernández y Juventud Unida "B", 17 puntos; 8) Deportivo Morón, 16 puntos; 9) SAG Polvorines "C", 15 puntos; 10) UNLu "C" y Auxiliar Merlo "B", 13 puntos; 12) Municipalidad de Vicente López "C" y Defensores de Glew, 12 puntos; 14) Municipalidad de Almirante Brown, 10 puntos. En tanto, este domingo, además de Boat Club vs Comunicaciones "B", también jugarán: Municipalidad de Vicente López "C" vs SAG Polvorines "C", UNLu "C" vs Defensores de Glew, All Boys vs Municipalidad de Almirante Brown, CEDEM Caseros vs Colegio Guadalupe "B", Auxiliar Merlo "B" vs Colegio José Hernández y Juventud Unida "B" vs Deportivo Morón.

LOS MAYORES DEL CBC SE MIDEN ESTE DOMINGO CON COMUNICACIONES EN EL GIMNASIO PASCUAL SGRO DEL CCC (FOTO: SARY CONCARO). LAS DAMAS CAYERON CON ESCOBAR Perdieron 20-15 como locales. Hoy visitan a SECLA. Por la octava fecha del Torneo Apertura de Cuarta División Femenina de la FEMEBAL, la Primera Damas del Campana Boat Club cayó 20-15 como local frente a Municipalidad de Escobar. Con este resultado, el balance de las Celestes en esta temporada es de apenas una victoria y siete derrotas, por lo que se ubican en el anteúltimo puesto con 10 unidades (Instituto Grilli está último con 8). Los demás resultados de la octava fecha de la Cuarta División fueron: Instituto San Pablo Wilde 27-17 Deportivo Laferrere, San Lorenzo 23-14 Municipalidad de Almirante Brown, Municipalidad de Ensenada 20-26 Villa Calzada, Universidad de La Plata 19-22 Racing Club, Comunicaciones 24-20 CID Moreno "B" e Instituto Grilli 17-25 SECLA. Hoy, en la continuidad del certamen, las dirigidas por Eduardo Godoy enfrentarán como visitantes a SECLA, equipo que comparte la cuarta ubicación con 18 puntos, seis menos que el líder Racing Club (24 unidades).

Handball:

Primera derrota de los Mayores del Boat Club en Quinta División

