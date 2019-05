Por la sexta fecha de la E7 enfrentan hoy a Vicentinos "B" como visitantes. La Primera Damas de Hóckey sobre Césped del Campana Boat Club buscará hoy su quinta victoria consecutiva de la temporada cuando enfrente como visitante a Vicentinos "B" por la sexta fecha de la Zona 7 de la Primera E del Torneo Metropolitano que organiza la Asociación de Hockey de Buenos Aires (AHBA). El partido se jugará desde las 16.00 en San Miguel, en el predio que posee este club fundado en 2012 como una escisión de Los Cedros. Y allí estarán frente a frente dos realidades diferentes. Es que el Celeste ganó sus últimos cuatro encuentros y está peleando en lo más alto de la tabla: con 12 puntos se ubica en la tercera posición por detrás de CASA de Padua (14, pero con un partido más) y Huracán (13). En cambio, las Vicentinas están últimas, con seis derrotas en seis presentaciones (adelantaro su juego ante CASA de Padua) y una diferencia de gol de -21. Por eso, tal como sucedió la fecha pasada ante Comunicaciones (el otro equipo que aún no sumó puntos en la Primera E7), será una inmejorable oportunidad para que el equipo de Gustavo Saenz extienda su racha positiva y siga prendido en la lucha por la primera posición. Esta sexta fecha la completarán Belgrano Day Sch ool vs. CASA de Padua, Hurling ´´C´´ vs. Club Manuel Belgrano, Quilmes ´´E´´ vs. Huracán, Los Pinos vs. Luján Rugby Club y Santa Bárbara ´´E´´ vs. Comunicaciones.



BÁRBARA BREZZI ANOTÓ POR DUPLICADO EN LA FECHA PASADA FRENTE A COMUNICACIONES.

Hóckey sobre Césped:

Las chicas del Boat Club viajan a San Miguel

