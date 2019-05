Está de moda escuchar en el consultorio que los pacientes piden "no quiero comer más harinas", y de esta forma bajar de peso. Como punto de partida de esta frase es que decido escribirles y contarles que las harinas NO son el enemigo. De hecho si hacemos un poco de memoria han estado presentes en la Pirámide Alimentaria como su base, es decir que una gran parte de la alimentación debe basarse en ellas. Con el tiempo la Pirámide se transformó en el Plato Saludable, figura que hoy grafica las porciones y proporciones que un individuo debería consumir promedio. En la imagen es fácil de visualizar que hay que ingerir mayor cantidad de frutas y verduras pero también se ve que el segundo grupo en importancia de consumo ¡son las harinas o cereales! Su función principal es darnos energía, mantener la temperatura corporal, la tensión arterial, el impulso de la actividad neuronal y hasta el buen funcionamiento del intestino. ¡! Son realmente importantes!! No podemos dejar de consumirlas. Por ello los invito a reflexionar y no caer en dietas restrictivas al punto de dejar de consumir alimentos que son buenos para la salud. Sí los acompaño en el proceso, lento pero seguro, de aprender a comer cada alimento en su justa medida. Incluir colores variados nos aporta vitaminas y minerales, las harinas o cereales nos dan energía, las carnes, huevos y lácteos nos aportan proteínas que sirven para formar músculos o repararlos, y los aceites, frutos secos y semillas nos aportan grasas saludables. Como conclusión les sugiero a aquellos que quieran bajar de peso realizar un plan alimentario con un profesional Licenciado en Nutrición quien los asesorará sobre cantidades según edad, género y tipo de actividad física. Nada rápido ni fácil obtiene resultados reales y duraderos. Lic. Irina Reboni - Coordinadora Equipo Nutrición – Serenare NOTISerenare: Güemes 705 / Tel 421995 cmr.drapp.com.ar

NotiSerenare:

Comer sin harinas, ¿Vale la pena?

Por Lic. Irina Reboni

