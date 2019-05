La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/may/2019 El Intendente entregó las primeras 23 casas del Plan 104 viviendas







"Después de tantos años de espera, tener nuestra vivienda propia es lo mejor que nos puede pasar como familia", manifestó emocionada una de las vecinas adherentes luego de recibir la llave de su nueva casa de la mano de Abella, quien anticipó que el barrio también contará con calles asfaltadas en el corto plazo. El intendente Sebastián Abella entregó este viernes las primeras 23 casas del Plan 104 viviendas, comenzado a cumplir así el sueño de la vivienda propia de los adherentes. Con la emoción a flor de piel, el jefe comunal y el subsecretario de Desarrollo Territorial y Hábitat, Javier Contreras, acompañaron a las familias beneficiarias a ingresar a sus nuevos hogares por primera vez. "Después de tantos años de espera, tener una vivienda propia es lo mejor que nos puede pasar como familia. No tengo más que palabras de agradecimiento, es un sueño increíble que hoy se hizo realidad. Es mi primera vivienda y la voy a compartir junto a mis hijo", manifestó emocionada Silvana Tabares, una de las tantas adherentes felices con las flamantes llaves en mano. El proyecto del plan de viviendas comenzó en 2009 y estuvo varios años paralizado. Pero, en 2016 el Intendente retomó el proyecto y en enero de 2017 se reinició la construcción con el apoyo de los gobiernos nacional y provincial. Las viviendas están compuestas por un living-comedor, cocina y lavadero en la planta baja; dos habitaciones y un baño en la planta alta y patio delantero y trasero. Además, cuentan con todos los servicios básicos y cámaras de seguridad en la parte externa del barrio. Durante la entrega, Abella anticipó que a diferencia de otros barrios sociales, allí se llevará a cabo en un corto plazo una importante obra de infraestructura que incluirá el asfaltado de las calles y la construcción de los cordones cuneta. Y luego de remarcar el trabajo que realizó el Movimiento Evita en la construcción de las viviendas, el Intendente hizo hincapié en el "gran esfuerzo" que realizó el Municipio por culminar la primera etapa de esta obra tan anhelada por los vecinos. "Hoy estamos realizando las obras que no se hicieron en 20 años; y es por eso que no le vamos a dejar la herencia del asfalto a otro gobierno, lo vamos a hacer nosotros", enfatizó Abella al tiempo que adelantó que en pocas semanas se abrirán las ofertas de la licitación para iniciar las obras en el barrio. A su turno, Contreras manifestó que "comenzamos este desafío en 2016, y lo que era una ilusión y el deseo de un Intendente de entregar estas viviendas, hoy es una realidad". Asimismo, informó que el resto de las viviendas serán entregadas gradualmente a medida que se complete la conexión de los servicios y se ultimen detalles. Y Oscar Echegaray, de Movimiento Evita, sostuvo que "es un orgullo enorme que el Estado haya confiado en nuestra cooperativa para llevar adelante este proyecto. Deseamos que todos los adherentes disfruten de sus merecidas viviendas".

“Después de tantos años de espera, tener nuestra vivienda propia es lo mejor que nos puede pasar como familia", manifestó una de las vecinas luego de recibir la llave de la mano de Abella, quien anticipó que habrá calles asfaltadas en el corto plazo.





Luego de muchos años de espera, 23 familias pudieron concretar el sueño de la vivienda propia.





El subsecretraio Contreras y parte de su equipo acompañaron la entrega.





El barrio ya cuenta con todos los servicios básicos.

@SebaAbella y @javierdelamuni en la entrega de las primeras viviendas del Barrio 104 Viviendas pic.twitter.com/xTXsmqUe2H — MunicipalidadCampana (@campanagov) 17 de mayo de 2019

El Intendente entregó las primeras 23 casas del Plan 104 viviendas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: