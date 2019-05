La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/may/2019 El inteligente de la casa







El ingeniero electrónico Gustavo Karnincic hizo de su hogar una verdadera maravilla técnica que "sabe" accionar las luces al bajar la iluminación, controlar la temperatura de los aires acondicionados y hasta encender la radio y anunciar las noticias relevantes cuando arranca el día. "Me interesaba reaprender", contó el inventor. Una casa en nuestra ciudad "aprendió" a prender la radio para amanecer con las noticias del día, regar las plantas cuando la lluvia escasea, a controlar su consumo energético y a encender y poner Netflix en el centro multimedia del living con apenas el comando de un botón. Su "profesor": un ingeniero electrónico con experiencia en grandes multinacionales, enamorado del "hágalo por usted mismo" y con ideas que transformaron la manera de habitar su hogar. "Me interesaba reaprender: en electrónica y la tecnología en general viste cómo es, los cambios son permanentes y en poquito tiempo las cosas son superadas, entonces te tenés que reinventar", explica el responsable de la "casa inteligente", probablemente la primera en alcanzar este grado de sofisticación en Campana, Gustavo Karnincic. Hace dos años que Gustavo no trabaja. Se tomó este tiempo sabático para "buscar cosas nuevas" y vaya si lo hizo. Ni bien arranca la charla con La Auténtica Defensa en el comedor de su casa, una voz femenina y autómata avisa que inició el ciclo de recirculación de agua de la pileta. Él ni siquiera movió un dedo para ponerlo a funcionar. "La automatización del hogar reúne desde el punto de vista técnico muchas cosas que me gustan, desde aprender cómo funciona la información en la web, la parte de redes y el secreto detrás de cada plataforma de tecnología", señala Gustavo, con pasado en Monsanto y también como máximo responsable de la planta Campana de Bunge. Entre esos dos desafíos laborales ya había tenido un año libre en el que descubrió una pasión de altura: los drones. Fue hace 10 años, cuando esos bichos zumbadores que hoy pueden sobrevolarnos en cualquier evento o descampado eran una rareza. Fabricó cuatro, tres de los cuales aún conserva en su taller, el lugar donde sus ideas toman forma y se terminan automatizando. Es que el proyecto de casa inteligente que encara Gustavo no pretende reducir el control de luces, electrodomésticos, servicios o sistema de seguridad a una aplicación de celular o tablet; la meta es que el hogar se adapte a las necesidades de sus habitantes sin la necesidad de estar recordándoselo a cada rato. "Hoy hay varios productos de mercado orientados a la automatización del hogar. No es lo que a mí me gusta. Yo quiero arrancar de algo más básico y poder hacerlo. A mí me gusta comprar una lamparita automática, desarmarla, modificar el programa, cargarlo otro distinto que sea compatible con mi sistema y, a partir de ahí, ordenarle que haga lo que yo quiera", precisa el ingeniero. Sí: para eso se necesitan conocimientos teóricos, un background para entender qué estamos haciendo y no limitarnos a imitarlo de algún tutorial bajado de Youtube o foro especializado. Pero también se requiere paciencia y tiempo invertido en superar las barreras de lo servido. El resultado puede ser una casa como la de Gustavo, que a través de un sistema informático de control central monitorea sensores cuyos datos hacen que se prenda una bomba, se enciendan luces y la central multimedia sepa que canal o aplicación de series poner con solo apretar un botón. Los sensores de movimiento de la alarma se conectaron al sistema para magnificar la información y, por lo tanto, su impacto. Así, es posible saber qué habitante de la casa está en cada habitación y el preciso momento en el que todos se han ido. Los aires acondicionados también están configurados para prenderse y funcionar a cierta temperatura según la época del año. Hasta lo que no se puede conectar se subordina a esta especie de inteligencia suprema, que si bien no puede manejar los calefactores, mide la temperatura del ambiente y le dice al usuario cuándo y a qué tiraje ponerlos. "El sistema detecta que estamos en la casa por nuestros celulares. Entonces determina un modo de funcionamiento, es decir, hace determinadas cosas que si no estuviésemos no las haría", amplía Gustavo. "Sumar funciones de distintos elementos y combinarlas es lo que hace bueno el sistema de automatización del hogar", remarca. Para esto, fueron necesarias cerca de 5 mil líneas de programación y el entendimiento de decenas de códigos electrónicos, esos que enlazan los sensores de una alarma con su central o un control remoto con su home theater. Y también fue necesaria ilustrada improvisación: para montar un sensor de luz infrarroja en la intemperie del patio, Gustavo lo cubrió con la tapa transparente del lápiz labial de su mujer. Por ahora, el objetivo no es encontrarle la veta comercial a este proyecto de domótica. Gustavo no trabaja, pero no está desempleado: ha decidido dedicarse full time a sus propios proyectos, aunque carezcan de rédito económico. "Para transformarlo a algo comercializable, lo tenés que achicar y enfocar. Lo que vos comprás para tu casa querés que sea una solución, no un problema. Hay que elevar el nivel de confiabilidad, y hoy en día, si bien los sistemas han mejorado muchísimo, los problemas que ocurren solo los podés solucionar rápido si los conoces y sabés donde buscarlos. Armar algo de esa complejidad a mi hoy no me motiva", dice Gustavo. Sobre la calle Andrés del Pino hay una propiedad que a la noche enciende sus luces sin que nadie accione un interruptor, limpia la pileta aunque todos se hayan olvidado de darle la orden y avisa enseguida si algún indeseable se ha metido en ella. Es una obra de Gustavo Karnincic, el inteligente detrás de la casa automatizada de Campana.

