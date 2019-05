La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/may/2019 Primera D:

SEMIFINALES DEFINIDAS Ayer quedaron definidos los cuatros semifinalistas del Reducido de la Primera D por el segundo ascenso a la Primera C. Tras derrotar 1-0 a Puerto Nuevo, el próximo rival de Centro Español será Liniers, que venció 1-0 a Juventud Unida como local. La otra llave la disputará Real Pilar (goleó 4-1 a Atlas como local) y Argentino de Rosario, que se impuso 4-3 en los penales tras igualar 1-1 como local con Claypole. Perdió 1-0 con Centro Español, que alcanzó la ventaja sobre el final del partido, cuando los penales parecían inevitables. De esta manera, el Auriazul cerró una gran campaña que lo volvió a poner como protagonista de la divisional. La ilusión se había terminado. Eso podía verse en los ojos vidriosos, con lágrimas, de muchos de los jugadores de Puerto Nuevo tras el pitazo final de Juan Pablo Battaglia. La posibilidad de pelear por el ascenso a la Primera C había calado hondo en este plantel Auriazul que volvió a poner al equipo de nuestra ciudad en los primeros planos de la Primera D después de 14 años sin poder acceder a un Reducido. "Acá hay muchos chicos que nunca jugaron un octogonal", señalaban desde el cuerpo técnico Portuario, una vez terminado el encuentro, con el sabor agridulce de no haber podido extender una instancia más esta gran temporada que realizó el conjunto del barrio Don Francisco. "Con la frente en alto jugadores, dejaron todo", gritó un joven simpatizante desde la platea, reconociéndole a este plantel esa muy buena campaña y, de alguna manera, agradeciendo la oportunidad de haberse ilusionado con pelear el ascenso hasta el final. De hecho, el estadio Carlos Vallejos lució ayer con un gran marco de público que acompañó al equipo dirigido por Carlos Pereyra. Enfrente, Centro Español se llevó una victoria que lo mete en las semifinales del Reducido y que consolida su gran año: fue su noveno triunfo en este 2019. Incluso, llegó a este octogonal después de revertir una pobre primera rueda (apenas 12 puntos). Y sus merecimientos para quedarse ayer con el boleto a la próxima instancia tuvieron que ver con su capacidad para adaptarse a las circunstancias y neutralizar el ritmo de juego que intentó imponer el Portuario, aunque sus virtudes sean otras. Así llegó el punto final para esta experiencia de Puerto Nuevo, que apostó a ser protagonista en la temporada y lo logró, a pesar de la irregularidad con la que avanzó a lo largo del campeonato. Sin dudas, una experiencia fundamental para tratar de seguir creciendo y mejorar lo realizado en esta campaña 2018/19. EL PARTIDO Ante las bajas de Kevin Redondo (expulsado) y Eliseo Aguirre (cinco amarillas), Pereyra decidió mover a Nicolás Colombano al "doble 5" junto a Oscar Peñalba y hacer ingresar a Nicolás Rodríguez para jugar como carrilero por derecha. "Jetín" apostó al despliegue del "Mudo" para defender y, sobre todo, para atacar la posición de Oscar Fernández. En tanto, Colombano trabajó sobre Duré, tratando de impedir la circulación de Centro Español y buscando ser eje para filtrar balones hacia Ruiz y el propio Rodríguez. En ese comienzo de partidos se vio lo mejor de Puerto Nuevo, porque estaba activo, ganaba la segunda pelota y apretaba a la visita contra su campo, dominando la batalla territorial. Y aunque los nervios eran evidentes, logró generar situaciones a través de la pelota parada. Un tiro libre de Peñalba se estrelló en el travesaño; otro de Ruiz inquietó al arco de Balbuena; y tras un córner preparado, Banegas llegó libre para rematar, pero lo hizo muy alto. Pero con el correr de los minutos, el Gallego logró sacarle ritmo e intensidad al desarrollo del juego para llevarlo a un modo que le sentaba más cómodo. Entonces pudo manejar el balón y mostrar que cuando se perfilaba de frente al arco de Bonet, lograba generar avances peligrosos. Sobre todo por derecha, con Gelpi; y en especial cuando se le acoplaba López. De hecho, en el cierre de la primera parte, los dos delanteros de Centro Español contaron con buenas oportunidades: primero Ocampo, tras una salida en falso de Correa sobre la derecha; y después López, con un remate cruzado que se fue muy cerca tras una buena jugada de Gelpi de derecha hacia el centro. En ese lapso, Puerto Nuevo se fue transformando en un equipo más largo, perdió la segunda pelota y apenas pudo generar peligro en una contra que terminó con un remate defectuoso del incansable "Pampa" Sosa. Tras el entretiempo, el Portuario volvió a tener una chance clara al minuto de juego del complemento, en una acción en la que Nazareno Gómez quedó frente a Balbuena, quien desvió con firmeza el remate del sampedrino. Sin embargo, en la segunda parte, el conjunto de nuestra ciudad no pudo imponer su ritmo ni su presión y, entonces, Centro Español jugó más cómodo, aunque el trámite no ofrecía mucho ni de un lado ni del otro. Y a medida que fueron transcurriendo los minutos, las protestas fueron ganando cada vez más espacio y el juego se hizo muy trabado. Para buscar variantes, Pereyra mandó a la cancha a Moreno (volvió tras su desgarro) por Rodríguez (contracturado) y armó una línea de cuatro defensores (con Sprovieri y Banegas en los laterales) para que Moreno y Ruiz jueguen sueltos por los costados, con Gómez tirándose atrás del "doble 5" rival. Pero ello no varió el trámite. Y cuando todo parecía que se encaminaba a los penales, sobre los 39 minutos llegó el gol de la visita: Chaparro tuvo libertad para sacar el lateral sobre la derecha y, a la altura del área, recibió la devolución de Ocampo para meter con comodidad un centro venenoso que complicó a Sprovieri y Bonet por la llegada de Martínez Grance, quien desde el piso logró empujar el balón para transformar esa acción en el único gol de la tarde. Con desesperación, Puerto Nuevo fue por el empate y casi lo consigue en su primer ataque, a los 40, con un violento remate de Banegas que el arquero Balbuena desvió al córner. Lamentablemente fue la única chance clara que tuvo el Auriazul para alcanzar la igualdad. El resto fueron arrestos nerviosos que chocaron contra la defensa visitante. Por eso, cuando Juan Pablo Battaglia marcó el final del encuentro, los ojos de los jugadores del Portuarios se empezaron a llenar de las lágrimas propias de la ilusión que quedó truca, pero que no debe empañar la gran temporada que ha realizado este equipo que, después de mucho tiempo, volvió a poner a Puerto Nuevo entre los grandes protagonistas de la Primera D. De hecho, el aplauso final de los simpatizantes así lo reconocieron. SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (0): Leandro Bonet; Santiago Correa, Julián Sprovieri, Joaquín Montiel; Nicolás Rodríguez, Oscar Peñalba, Nicolás Colombano, Nahuel Banegas; Nazareno Gómez, Orlando Sosa y Mauricio Ruiz. DT: Carlos Pereyra. SUPLENTES: Rodrigo Ponce De León, Gonzalo Leizza, Lautaro Cuenos, Ezequiel Ramón, Enzo Moreno, Thomas Solis y Carlos Tapia. CENTRO ESPAÑOL (1): Javier Balbuena; Leandro Chaparro, Emanuel Castañeda, Leonardo Espinoza, Oscar Fernández; Matías Gelpi, Cristian Da Silva, Fernando Duré, Diego Martínez Grance; Nicolás López y Alan Sosa. DT: Matías Módolo y Sergio Orsini. SUPLENTES: Francisco Rodríguez, Matías Nodar, Iván Princic, Alan Gómez, Sebastián Roldán, Alan Ortiz y Alexis Aguirre. GOL: ST 39m Diego Martínez Grance (CE). CAMBIOS: ST 23m Moreno x Rodríguez (PN), 36m Ramón x Ruiz (PN), 40m Tapia x Colombano (PN) y 43m Princic x Da Silva (CE) y Nodar x López (CE). AMONESTADOS: Gómez (PN); Castañeda, Da Silva y Ocampo (CE). CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Juan Pablo Battaglia.

LA DESAZÓN DE LOS JUGADORES PORTUARIOS AL ABANDONAR EL CAMPO DE JUEGO TRAS LA DERROTA.





CORREA INTENTA DE MEDIA VUELTA. EN LOS MINUTOS FINALES, EL CENTRAL SE FUE A JUGAR DE PUNTA EN BUSCA DEL EMPATE.





BANEGAS TUVO EL EMPATE A LA JUGADA SIGUIENTE DEL GOL DE CENTRO ESPAÑOL, PERO EL ARQUERO BALBUENA DESVIÓ SU REMATE.





EL PARTIDO FUE MUY PELEADO, ÁSPERO POR MOMENTOS.





EL HISTÓRICO E INCANSABLE “PAMPA" SOSA PELEÓ DURANTE TODO EL JUEGO ANTE LOS CENTRALES VISITANTES.





A PUERTO NUEVO LE FALTÓ CLARIDAD EN LOS METROS FINALES, SOBRE TODO EN LA SEGUNDA PARTE. Peñalba: "Duele mucho perder así" Consumada la eliminación de Puerto Nuevo a manos de Centro Español en la tarde de ayer, el rostro de los jugadores Auriazules hablaba por sí solo. Y en ese marco, Oscar Peñalba dialogó con La Auténtica Defensa sobre sus sensaciones tras la derrota sufrida en casa por los Cuartos de Final del Reducido: "Duele mucho perder así, porque sabíamos que el que cometía un error, iba a perder. Y así fue. Salió un partido duro. Nosotros tuvimos nuestras chances; y ellos tuvieron las suyas, aunque fueron pocas", contó "Chicho". "Nos faltó meterla. Tuvimos nuestras chances, pero no quiso entrar. Si hubiéramos convertido alguna, habría sido diferente la historia", agregó el experimentado volante, quien estrelló un tiro libre en el travesaño en el arranque del encuentro. Peñalba, además, hizo un balance positivo de la temporada: "Creo que fue muy bueno lo que hicimos. Terminamos quintos en la tabla, hicimos un buen campeonato y volvimos a meter a Puerto Nuevo en un Reducido después de mucho tiempo", afirmó. Y en cuanto a lo personal, "Chicho", uno de los referentes que tuvo este plantel Portuario, comentó: "Tuve una temporada pareja en lo individual, en cuanto al rendimiento. Tuve una expulsión tonta en la primera rueda, por un error que cometí, pero después pude encontrar regularidad. Quedé conforme con lo realizado en este campeonato", cerró. #PuertoNuevo Final en Campana: cayó 1-0 con Centro Español y quedó eliminado del Reducido de la #PrimeraD pic.twitter.com/9lPC0UwYb2 — Pablo Scoccia (@chuecosco) 18 de mayo de 2019 #PuertoNuevo A los 39m, gol de Centro Español. Y a los 40m, Tapia x Colombano. pic.twitter.com/EWfgmnDWlX — Pablo Scoccia (@chuecosco) 18 de mayo de 2019 #PuertoNuevo Ramón x Ruiz en 35 del ST. Sigue 0-0 con Centro Español. pic.twitter.com/RJp1xMf7ld — Pablo Scoccia (@chuecosco) 18 de mayo de 2019 #PuertoNuevo ST 23m: Enzo Moreno ya recibió las indicaciones de Pereyra e ingresa en reemplazo de Nico Rodríguez. Primer cambio en el Portuario pic.twitter.com/eNBKe5oaeQ — Pablo Scoccia (@chuecosco) 18 de mayo de 2019 #PuertoNuevo En 15 del ST sigue 0-0 Con Centro Español en Campana. pic.twitter.com/LJayPPQJhS — Pablo Scoccia (@chuecosco) 18 de mayo de 2019 #PuertoNuevo empata 0-0 con Centro Español al término del PT. El Portuario tuvo sus chances de pelota parada, pero el Gallego cerró mejor, con dos buenas opciones. pic.twitter.com/NagOHqyPk7 — Pablo Scoccia (@chuecosco) 18 de mayo de 2019 #PuertoNuevo En 40m del PT iguala 0-0 con Centro Español en Campana por los Cuartos de Final del Reducido de la #PrimeraD pic.twitter.com/9DGwOIS0ym — Pablo Scoccia (@chuecosco) 18 de mayo de 2019

