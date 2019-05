La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/may/2019 Viajaban a un encuentro evangelista y chocan en Campana







Eran de Moreno y se dirigían a Río Cuarto, pero el viaje concluyó cuando una Ranger los embistió desde atrás en la Ruta 6. Un grupo de cinco personas que se dirigía a un encuentro evangelista en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, sufrió un accidente de tránsito cuando su auto fue chocado desde atrás por una camioneta en la rotonda de Las Acacias. El hecho sucedió cuando el Chevrolet Aveo en el viajaban desde Moreno frenó ante un lomo de burro ubicado debajo de la pasarela emplazada en el lugar. La Ford Ranger que iba detrás y a muy poca distancia no logró detenerse a tiempo para evitar la colisión. Los ocupantes del Aveo recibieron heridas de diversa consideración: el caso más preocupante fue el de una de las personas que viajaba en el asiento de atrás y que acusó un fuerte dolor en la cadera. Todos fueron trasladados al Hospital Municipal San José. Dentro del vehículo permanecieron sus diversas pertenencias, entre ellas varios instrumentos musicales. En tanto, el chofer de la Ranger, de oficio carpintero, recibió varios golpes, aunque declinó recibir asistencia médica. Su compañero resultó ileso. Del operativo de emergencia participaron dos ambulancias del SAME, otra de una empresa privada y el Comando Patrulla de zona 7.

En el lugar trabajaron tres ambulancias médicas.

#Dato el lomo de burro que provoca accidentes en la Ruta 6 mano a Zárate está señalizado. No son visibles las franjas por el desgaste de las frenadas. Hay un cartel a 200mts, otro a 100mts otro que anuncia rotonda y por último el cartel bajo la pasarela donde está el lomo. pic.twitter.com/q3HJCxBpQS — Daniel Trila (@dantrila) 19 de mayo de 2019

