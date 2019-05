La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/may/2019 Se incendió un auto en el barrio Las Acacias







Fue el jueves por la noche. Habría sido abandonado. El jueves por la noche un Volkswagen Up se incendió en las inmediaciones del barrio Las Acacias. Según trascendió, el auto habría sido abandonado en un oscuro callejón paralelo a la Ruta 6. El auto quedó totalmente destruido. En el lugar trabajó una dotación de Bomberos Voluntarios y el móvil de zona 5 del Comando Patrulla.

El Up habría sido abandonado. No trascendieron las causas del incendio.

#Dato incendio de vehículo abandonado a medianoche. Siendo la 1,30hs un VW Up! ardió por completo en el callejón detrás de Ruta 6, curva de Las Acacias, sentido a Luján. Trabajaron en el lugar Bomberos Voluntarios de #Campana móvil 36 y CP zona 5 a cargo de Of. Sotila pic.twitter.com/VMSvKdUjmQ — Daniel Trila (@dantrila) 17 de mayo de 2019

