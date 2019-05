La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/may/2019 En recuerdo de Valentina Urbano







Con motivo de su cumpleaños, el viernes por la mañana sus familiares plantaron un árbol. Falleció en julio pasado en circunstancias poco claras. Desde entonces, hay tres hombres detenidos. Fue en julio de 2018 cuando el caso conmocionó a toda la ciudad e inundó las portadas de los medios nacionales: Valentina Urbano, una adolescente de 16 años, murió a raíz de un paro cardíaco disparado, se presume, por el consumo de cocaína y alcohol. El viernes por la mañana, en la plazoleta frente a la estación del ferrocarril, sus familiares plantaron un árbol con motivo de su cumpleaños: "La justicia es lenta, pero es justicia al fin. Yo quiero justicia para mi hija, y para que no haya otra Valentina en la ciudad", dijo visiblemente conmovido su padre, Sandro Urbano. Drogas y alcohol, una combinación peligrosa para cualquiera y que habría terminado siendo mortal para la menor, quien fue ingresada al nosocomio local alrededor de las 7 de la mañana del martes 3 de julio. La causa se encuentra radicada en la UFI 2 de Campana, y desde entonces se encuentran detenidos Héctor Gabriel Maldonado (46) y Sergio Rodrigo López (30), además de Darío "Chapu" González (27), todos vecinos de Campana. "(En el transcurso de la emergencia) uno de los profesionales puede dialogar con uno de los adultos mayores que traen a la paciente, quien manifiesta que habían estado con la menor, consumiendo cerveza, que se descompuso y que ellos buscaron cómo traerla. No dijeron ninguna otra información", precisó Marcelo Medina, director del Hospital San José, ese miércoles al mediodía, en ronda de prensa brindada a medios locales y nacionales. También en esa oportunidad, señaló Medina que en la revisión llevada a cabo en el Hospital no se detectaron signos de violencia. Horas más tarde, la autopsia: confirmó la causa del deceso -paro cardíaco a raíz de una insuficiencia respiratoria- y descartaron indicios de violación o abuso.



