La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/may/2019 Date El Gusto abrió otra sucursal en nuestra ciudad











Publicidad La fábrica de pastas frescas ubicada hace 18 años en la Avenida Varela 895 hace un mes abrió sus puertas en Avenida Mitre 968."Elegimos Campana para renacer y crecer", aseguran. "Nada fue fácil, pero con mucho trabajo y dedicación logramos que la gente confíe en nosotros y nos elija cada día", así definen su trabajo Adriana Domínguez y Gustavo Juárez dueños de la fábrica de pastas frescas Date el Gusto. Oriundos de Olivos, la familia arribó a nuestra ciudad en 2001. El 29 de noviembre y en tiempos difíciles donde todo había que hacerlo con mucho esfuerzo y amor abrieron su primera sucursal en Avenida Varela 895. "Empezamos a trabajar en este rubro porque mi papá tenía negocio de esto. Yo me crié en una fábrica de pastas y aprendí el oficio desde la nada misma. Después se incorporó Gustavo, nos conocimos, empezó a trabajar en el negocio aprendiendo el oficio" recuerda Domínguez. Luego llegó el tiempo de dividirse y como pareja vinieron a Campana para continuar creciendo. La fábrica de Pastas Frescas ofrece una amplia variedad de Raviolones, Tortelletis, Sorrentinos, Fideos Moldeados (Fusiles, Macarrones, diferentes formas), Tallarines, Ñoquis. También venden Canelones, Lasagñas y Crepes, "se pueden vender con la salsa listos para poner en horno", precisan. Hace dos años el local incorporó para la venta Pre-pizzas, Pizzas listas con muzzarela para llevarlas al horno, empanadas y/o tartas. Date el Gusto asegura que lo que más se venden son los ravioles pero la especialidad de la casa son los fideos rellenos, "no hay en otro lugar a la venta, ni en supermercados". "Cocinamos como en casa, la idea es que nos guste comer lo que vendemos, así podemos estar seguros que a nuestros clientes también les va a gustar". Sus hijos, Ramiro y Ezequiel, los acompañan trabajando. Hace un mes y por una cuestión de espacio abrieron una segunda sucursal en la Avenida Mitre 968. "Quizás no sería el mejor período por como está el país pero nosotros pensamos que en las crisis es el momento donde más hay que remar para salir adelante", cuenta Adriana. Gustavo cuenta que las maquinarias de trabajo que actualmente están en Av. Varela, el año que viene se trasladarán a la Avenida Mitre. Haciendo un balance laboral aseguran "elegimos Campana para renacer y crecer. Es muy lindo el contacto con la gente y el boca en boca que se genera". Los vecinos destacan la calidad, dedicación y limpieza de la fábrica. "No es fácil aprender el oficio, hay que aprender haciéndolo, no hay nadie que te enseñe a ser Oficial de Fabricante de Pasta ni Cocinera de Fabricante de Pasta, es heredado y eso tiene más valor emocional. Queremos brindarle nuestros productos frescos y una vez que prueban nuestros pastas, es rápido lo que se expande". Date el Gusto" atiende en ambas sucursales; de martes a sábados de 9 a 13:00 y 17:30 a 20, y los domingos de 9 a 13 horas. Teléfono: 425538 / 432558. Acepta tarjetas de débito. Los martes hay 20% de descuento en las compras en efectivo. Podes seguirlos en las redes sociales: Pastas Frescas Date El Gusto (Facebook) / pastasdateelgusto (Instagram)

Date El Gusto abrió otra sucursal en nuestra ciudad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: