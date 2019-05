La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/may/2019 Cristina lanzó su candidatura a vice: la lista la encabezará Alberto Fernández









NOTICIA RELACIONADA: Repercusiones locales de un lanzamiento inesperado En un sorprendente anunció hecho a través de un video, la exmandataria y actual senadora nacional reveló el cambio de estrategia electoral. "No se trata de volver al pasado ni de repetir lo que hicimos entre 2003 y 2015", aseguró. Un video de 12 minutos fue el elegido por la expresidente Cristina de Kirchner para anunciar en por redes sociales que Alberto Fernández será precandidato a presidente y que ella lo acompañará como vice. Durante el relato la mandataria reclamó "representar con compromiso el interés nacional" y advirtió: "No se trata de volver al pasado ni de repetir lo que hicimos entre 2003 y 2015". Temprano este sábado se publicó en redes sociales un video bajo el título "En la Semana de Mayo, reflexiones y decisiones. Sinceramente Cristina". Allí se anunció la nueva estrategia electoral. "Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos, él como candidato a presidenta y yo como candidata a vice para participar en las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias", afirmó Cristina Kirchner a través de un mensaje que difundió en su cuenta de Twitter. La exmandataria explicó: "Alberto, a quien conozco ya desde hace más de 20 años y es cierto con quien tuvimos también diferencias. Tan cierto como que fue jefe de gabinete de Néstor durante toda su Presidencia y lo vi junto a él decidir, organizar, acordar y buscar siempre la mayor amplitud posible del gobierno". "Esta fórmula que proponemos estoy convencida de que es la que mejor expresa lo que en este momento en la Argentina se necesita para convocar a los más amplios sectores sociales y políticos y económicos también no sólo para ganar una elección sino para gobernar", sostuvo la exmandataria. Tras indicar que "la situación del pueblo y del país es dramática", sostuvo que habrá que "gobernar una Argentina otra vez en ruinas con un pueblo otra vez empobrecido". "La coalición que gobierne deberá ser mucho más amplia que la que gane las elecciones", enfatizó la expresidenta, quien subrayó que "los dirigentes debemos dejar de lado las ambiciones". "El mundo es distinto y el país también", enfatizó Cristina Kirchner, quien planteó dar "nuevas respuesta a los nuevos desafíos". VIDEO



