Repercusiones locales de un lanzamiento inesperado

NOTICIA RELACIONADA: Cristina lanzó su candidatura a vice: la lista la encabezará Alberto Fernández SOLEDAD CALLE (Concejal Unidad Ciudadana-Partido Justicialista) "Cristina nos ha brindado un enorme gesto de generosidad. No a los peronistas, sino a toda la sociedad argentina y esperamos que se replique en todas partes para construir la unidad. Macri, Vidal y Abella han representado un modelo de destrucción de la industria, de empobrecimiento de la clase media, los trabajadores y los jubilados, y de desconcierto e incertidumbre para los jóvenes. Además, pusieron el Estado al servicio de los negocios personales y de sus amigos. Tenemos la responsabilidad de ofrecerle a la ciudadanía el proyecto político que ponga fin a todo esto, para permitirle a cada argentino y a cada campanense recuperar la esperanza de vivir mejor. Esta fórmula presidencial corre el eje de las discusiones personalistas, para pasar a discutir qué país queremos construir, cómo queremos vivir los argentinos. Creo que representa de la mejor manera lo que Rubén Romano viene planteando a nuestros vecinos: la construcción de un gran acuerdo campanense, donde con el aporte de todos definamos la ciudad que queremos y pongamos al estado a trabajar en ello. No los nombres, ni apellidos, ni las personas, sino las ideas, los proyectos y los sueños de una comunidad que queremos transformar para vivir mejor". RUBÉN ROMANO (Concejal Unidad Ciudadana-Partido Justicialista) "La fórmula Alberto-Cristina es la garantía que necesitamos los campanenses para poner a nuestra ciudad en el camino del desarrollo. Es la que va a defender un modelo de país industrializado, es la que va a defender que ese desarrollo vaya de la mano con la inclusión, es la que va a mirar a todos los sectores de la sociedad y no a unos en detrimento de otros. Creo que es producto de un profundo proceso de reflexión que se dio el peronismo y en particular la propia Cristina. Se pone en valor el proyecto de nación, por sobre cualquier liderazgo individual, y esto tiene un valor simbólico y cultural para las fuerzas políticas y para la sociedad que es realmente histórico. Estoy muy feliz de representar en mi ciudad este proyecto político, con todo el entusiasmo, la esperanza y la fuerza puesta en llevar adelante las transformaciones necesarias para que todos volvamos a vivir como nos merecemos". LUIS CHESINI (Concejal Unidad Ciudadana-Partido Justicialista) "En mi caso e identificado desde siempre como peronista, ya estoy diciendo que este enorme y satisfactorio acuerdo lo realizaron Karpov y Kaspárov. Lo digo de esta manera para que se entienda que lo han hecho dos personas con una capacidad enorme y con conocimientos plenos de qué es y para qué sirve la política. Sin lugar a dudas, ambas partes oyeron la voz del pueblo que en un permanente reclamo pedía `Únanse por favor´ y si bien a algunos le parecía imposible, se realizó. Yo siempre fui optimista y a la unidad la pregoné y la ejecuté desde el momento que mantuvimos unido un bloque al que muchos apostaron a su ruptura. Por otro lado, desde 2017 mantuvimos PJ-Unidad Ciudadana que, a mi entender, es lo que refleja el acuerdo hoy publicado. Estoy muy alegre, si bien como todos sabemos se encontrará un país difícil ya que su economía ha sido literalmente desbastada. Sin dudas digo ya que los Fernández ya están trabajando en un proyecto de gobierno que incluya a todos los argentinos y argentinas y que será puesto en práctica el 10 de diciembre de 2019. MARCO COLELLA (Concejal Red x Argentina) "Desde nuestro espacio estamos a disposición para continuar trabajando en la Nación, Provincia y Municipio para que el peronismo vuelva a ser gestión. La decisión de Felipe Solá de dar un paso al costado en su intención de ser candidato a presidente no quita que a nivel local se continuará en el camino de la búsqueda de la unidad del peronismo. Somos conscientes que la decisión de CFK de dejar el lugar a Alberto Fernández cambió el panorama político a nivel nacional y que hizo lo mismo a nivel local, pero nuestro espacio sigue tan firme como desde el primer momento". M. EUGENÍA y STELLA M. GIROLDI (Referentes Agrupación Jorge Rubén Varela) "Con esta decisión, Cristina volvió a marcar un hito en la historia de nuestro país. Desde la agrupación Jorge Rubén Varela, acompañaremos la fórmula Fernández-Fernández, como peronistas, como militantes y fundamentalmente como mujeres argentinas y campanenses que siempre definimos nuestro rol desde el mismo y único espacio en el que crecimos, nos formamos y gobernamos: la Doctrina Peronista. Esa misma que hoy nos convoca al desafío más importante e inmediato: reconstruir la Patria con humildad, con convicciones, con responsabilidad, con respeto y sin grietas, como nos demanda el pueblo argentino; entendiendo además que la unidad es el camino de inicio. Hoy una esperanza vuelve a asomar en el patriótico mes de mayo y de la misma manera que hemos asumido los compromisos con nuestros vecinos tiempo atrás, redoblamos las fuerzas que nos caracterizan, para que esa esperanza se vea reflejada también en nuestra querida ciudad". ARIEL MOSQUEIRA (Referente Vamos Campana) "Este anuncio primero habla de la generosidad de Cristina para construir una unidad más plural y más amplia. Después, creo que la fórmula es peronista, pero sigue la lógica. Dicho por Alberto Fernández: sin Cristina no se puede y con Cristina no alcanza. Nosotros como espacio local seguimos intentando la unidad de los que pensamos parecido, para lograr el bienestar de los vecinos de nuestra querida ciudad". CARLOS ORTEGA (Sindicalista Anses) "Apoyo sin dudarlo a la fórmula propuesta. Cristina acaba de hacer un renunciamiento a pesar de saber que el electorado está con ella, lo dicen todas las encuestas. Sin embargo, puso a la Patria por delante, y así se explica esta decisión estratégica. Creo que más de un político a nivel local, en la Provincia y a nivel nacional, tiene que reflexionar sobre este gesto y, de ser necesario, imitarlo en favor de la unidad". ALEJO SARNA (Referente Vamos Campana) "Creo que la decisión de Cristina es un gran gesto de grandeza de quien para mí es la dirigente política más importante del país y hasta de la región, poniendo por encima de toda la posibilidad de tender puentes entre aquellos que rechazamos las políticas de Cambiemos, para construir la unidad más amplia y plural, que permita tener a partir de 10 de diciembre, un gobierno que piense en el bienestar de las y los argentinos. Y también, es un gran ejemplo de generosidad que la militancia y los dirigentes políticos tenemos que tomar para formar un gran frente opositor desde la unidad, porque el daño que causó el macrismo lo podemos arreglar entre todos. Nosotros, dentro del espacio político que integramos donde predomina una posición progresista, estamos bregando por la unidad de todos los sectores que tienen el mismo pensamiento político para consolidar un modelo de Ciudad, de Provincia y de país, que sea inclusivo y que beneficie a todas y a todos". EZEQUIEL TELLERÍA (Concejal Unidad Ciudadana-Partido Justicialista) "Es un gesto político de CFK, que todo dirigente nacional, provincial o municipal que quiera postularse a un cargo debiera tener en cuenta. Es momento de grandes acuerdos políticos, nuestra Nación no resiste más políticas sin futuro para los argentinos. No es momento para dirigentes improvisados o que quieran tomar como experiencia un cargo electivo: creo es tiempo para dirigentes con probada experiencia, convicción y muy buena relación de comunicación. La fórmula Fernández-Fernández completa esta idea. Alberto es un hombre de experiencia en gestión, armador, reflexivo y de muy buena comunicación para los distintos sectores que conforman nuestra sociedad. Cristina es una dirigente de ideas clara, de profunda convicción y de un volumen de caudal electoral sin discusión. Un solo sector no es suficiente para gestionar con éxito este presente. Es una posibilidad para que el peronismo en general, junto a partidos con ideas similares, puedan formar un proyecto electoral exitoso. Los argentinos necesitamos de un gobierno pluralista y con férreas convicciones, para hacer frente a nuestro futuro. OSCAR TRUJILLO (Presidente Partido Justicialista de Campana) "La Argentina en quiebra, esta Argentina al borde del colapso económico y social que deja el macrismo en retirada, nos obliga a gestos de grandeza y pluralismo. La decisión de Cristina de acompañar una fórmula encabezada por Alberto Fernández es, sin lugar a dudas, un excelente ejemplo de compromiso transformador. El peronismo tiene no sólo a los mejores cuadros políticos y técnicos para sacar adelante a la Nación, a la Provincia y a la Ciudad de esta calamitosa fiesta de unos pocos, sino también la enorme responsabilidad de construir un frente tan amplio como poderoso para hacer después de la victoria electoral, un gobierno capaz de recuperar las conquistas sociales que el macrismo se ha encargado de aniquilar. Esta convocatoria a un frente plural, amplio y abarcativo es el camino para dar vuelta esta página trágica de nuestra historia. En Campana creo que el proceso de unidad al que muy oportunamente convocó Rubén Romano, va mostrando muestras de madurez y sensatez que nos permitirán estar a la altura del ejemplo que nuestra conducción nos está ofreciendo". MAURICIO VILLANUEVA (Referente Nueva Mayoría en el frente Patria Grande) "La fórmula planteada nos parece una jugada interesante, sobre todo porque resuelve una interna que abarcaba el espectro del peronismo. Había sectores dudando si la candidata debía ser Cristina, y la figura de Alberto Fernández soluciona esa cuestión y no la deja tan expuesta a ella. Nosotros venimos trabajando a nivel local con Unidad Ciudadana, en el armado del proyecto de ciudad que tiene Rubén Romano, trabajando con los equipos técnicos y con las necesidades de la gente en los barrios. El objetivo a corto plazo es salir de la situación de la que estamos: hay un agotamiento general con los cuatro años de gobierno de Cambiemos. Y el objetivo derrotar ese modelo".

