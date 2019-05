La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/may/2019 Rubén Romano: "Mi fórmula es la de Alberto Fernández y Cristina Kirchner"







El principal referente de la oposición habló sobre la postulación de la ex Presidenta y del ex Jefe de Gabinete de Néstor Kirchner. "Estoy muy feliz de representar en mi ciudad en este proyecto político que va a garantizar una reactivación de nuestro país que nos permita también volver a crecer como ciudad" señaló. Fue la noticia política más importante de los últimos días. El anuncio de la fórmula que encabezará Alberto Fernández, y que tendrá como precandidata a Vice Presidenta a Cristina Fernández de Kirchner, fue felicitada por quien, en Campana, aparece como el principal referente del peronismo. "Estoy muy feliz de representar en mi ciudad en este proyecto político que va a garantizar una reactivación de nuestro país, que nos permita también volver a crecer como ciudad" señaló el Dr. Rubén Romano, quien aseguró que esta fórmula "va a garantizar, entre otras cosas, una política de reactivación industrial, que tanto necesita Campana. Debemos vincularnos en un proyecto nacional que genere beneficios para lo local, y que nos permita volver a vivir mejor. Las consecuencias de la articulación entre Macri, Vidal y Abella, están a la vista y tiene sus principales resultados en la falta de empleo, en el aumento de las tarifas de servicios, en la inflación que cada día se refleja en las góndolas de los supermercados y en la caída del consumo que ha llevado a muchos comercios y pymes, a la ruina". En este sentido, el dirigente campanense destacó la figura de Alberto Fernández y la decisión de Cristina Kirchner. "Creo que es el hombre ideal para este momento que atraviesa nuestro País. Es un hombre con capacidad, experiencia, y que acompañó a Néstor Kirchner en la primera etapa cercana al 2001. Hoy vivimos una situación similar, o aún peor. Se necesita de una fuerte capacidad de diálogo y de concertación con los distintos sectores de la Argentina. Por ello, también resulta destacable el gesto de humildad de la ex Presidenta, de priorizar y poner en valor la necesidad de sumar a todos en un proyecto que va mucho más allá de los nombres". Por último, Rubén Romano aseveró: "La fórmula Alberto-Cristina es la garantía que necesitamos los campanenses para poner a nuestra ciudad en el camino del desarrollo. Es la que va a defender un modelo de país industrializado, donde el desarrollo vaya de la mano con la inclusión, mirando a todos los sectores de la sociedad, y no a unos en detrimento de otros. Creo que es producto de un profundo proceso de reflexión que se dio el peronismo y en particular la propia Cristina. Se pone en valor el proyecto de nación, por sobre cualquier liderazgo individual, y esto tiene un valor simbólico y cultural para las fuerzas políticas y para la sociedad que es realmente histórico. De mi parte, sostengo el entusiasmo, la esperanza y la fuerza para llevar adelante las transformaciones necesarias para que todos volvamos a vivir como nos merecemos".



Rubén Romano: "Mi fórmula es la de Alberto Fernández y Cristina Kirchner"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: