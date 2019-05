La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/may/2019 Discapacidad:

¿Qué hacer ante el incumplimiento de la obra social o prepaga a una resolución judicial?

Por Silvina Cotignola











Silvina Cotignola

En los últimos tiempos y con más frecuencia que antes, se advierten importantes incumplimientos a medidas judiciales, cuando estas se dictan en detrimento de obligaciones en cabeza de Obras Sociales o empresas de Medicina Prepaga respecto de coberturas específicas para personas con distintas discapacidades. Cuando alguno de los sujetos condenados no cumpliere con la resolución del juez que diere lugar a una medida cautelar solicitada o a la demanda, puede solicitarse que se los aperciba y en caso de ya tener apercibimiento, que se hagan efectivas sanciones conminatorias pecuniarias, tal como lo prevé el Art. 804 del CCYCN y no pecuniarias, así como las reguladas por el Art. 239 del Código Penal es decir por delito de desobediencia. El joven ordenamiento jurídico ha incorporado junto a las astreintes tradicionales, las astreintes no pecuniarias llamadas "Medidas Conminatorias o Conminaciones Personales". Estas últimas son ordenes de contenido no pecuniario emanadas de un tribunal de justicia tendientes a obtener el debido cumplimiento de una manda judicial desobedecida y que involucra para el desobediente (Obras Sociales o Prepagas) la amenaza de un desmedro que prima facie podría llegar a ser de mayor entidad que el resultante de persistir en aquella conducta incumplidora. Así pues, dichas sanciones conminatorias son siempre viables, sea quien fuere el sujeto que incumpla. De allí pues, que el Estado Nacional, o cualquiera de sus agentes, no podrán tener prerrogativas para burlar el control judicial de su accionar ilícito, menoscabando con ello, la protección jurídica de los individuos cuya tutela ha sido pedida al órgano judicial. Si eso ocurriere, se estaría poniendo en juego los derechos y garantías reconocidos internacionalmente conforme Art. 75 inc. 22 de la Carta Magna. Ahora bien, para que el efecto de compulsión de las astreintes logre efectivamente que la administración cumpla con lo ordenado, será necesario que las mismas sean aplicadas respecto a la persona del funcionario público identificado como el directo responsable del incumplimiento, ya que si se las aplicaría al mismísimo Estado, se estaría perjudicando a la comunidad en su conjunto, la que mediante el pago de los tributos en lugar que se las emplee para lograr el bienestar general, esta sea la que soporte el costo por la inacción encausada de aquel funcionario público. Circunstancia análoga ocurrirá, cuando estas conductas evasivas o incumplidoras emanen de responsables de los efectores sanitarios a las que los amparistas se hallaren afiliados o adheridos, dependiendo se trate de una Obra Social o Medicina Prepaga. No obstante lo antedicho, es dable recordar que la "Superintendencia de Servicio de Salud", entidad autárquica que orbita en el ámbito de la "Secretaría de Salud de la Nación", como autoridad auditora del cumplimiento de la normativa tuitiva en resguardo esencialmente del derecho a la salud y rehabilitación, en particular de este colectivo, está legitimada para intervenir en dicha problemática, emplazando en consecuencia al efector incumplidor a ajustar su accionar a lo dispuesto por la ley como por el juez. De manera concomitante, y verificado el extremo en análisis, esto es, decretada una medida cautelar, o peor aún, existiendo sentencia firme de amparo, y los efectores condenados fueren reticentes a su cumplimiento en debida forma y tiempo oportuno, desde el año 2016, por Resolución Nº 409 de la S.S.S., se creó el "Registro Nacional de Juicios de Amparos en Salud" cuya finalidad fue conocer adecuadamente los procesos judiciales en los que intervengan los agentes del seguro de salud en particular los enmarcados en las Leyes 23.660 y 23.661 con motivo de las obligaciones prestacionales así como también en relación a coberturas peticionadas por los afiliados. Dicha inscripción fue obligatoria a partir del 1 de marzo de 2017 estableciéndose una periodicidad trimestral para la remisión y actualización de aquella información. A este registro se accede a través del sitio web institucional del organismo, donde se encontrará dicho aplicativo informático "Registro Nacional de Juicios de Amparos en Salud". Finalmente, si los agentes obligados no dieren cumplimiento a lo normado en la presente resolución, serán pasibles de sanciones previstas en las Leyes 23.660 y 23.661. A la luz de lo descripto, afortunadamente van apareciendo medidas y normativas específicas que sirven como verdaderos testeos de la realidad cotidiana que les toca transitar a la mayoría de personas con discapacidad, obligadas a judicializar sus tratamientos, medicación, etc. a la hora de solicitar su cobertura a sus efectores sanitarios, aun cuando hubieren previamente y sigilosamente cumplido con los procedimientos administrativos previstos por aquellos, esto es, contar con el encuadre de "afiliado con discapacidad" y "prescripción fundada pormenorizadamente por sus médicos tratantes". En síntesis, la formación de esta base de datos, no solo favorece para analizar los motivos y niveles de litigiosidad, sino que a través de ella, sin duda alguna puede avanzarse en la implementación de mecanismos alternativos y orientativos para fortalecer los principios de solidaridad y equidad del sistema en su conjunto. Echando mano de todas estas herramientas entiendo que vamos por un buen camino que más temprano que tarde ponga fin a típicas conductas arbitrarias. Por todo ello, sigo invitándolos a "Ejercer sus Derechos porque su ejercicio no constituye meros privilegios". Silvina Cotignola / Abogada especializada en Discapacidad y Familia / smlcoti@hotmail.com

Por Silvina Cotignola

