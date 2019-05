La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/may/2019 Augusto Dipaola presenta su primer libro









Bajo el título "La Sombra" este martes se presentará a las 20 horas en el espacio Arte y otra Cosa. "Hay algo de locura, psicopatía y cosas por el estilo", adelanta el autor. "Fue de golpe", así define el vecino campanense Augusto Dipaola (35) su conexión desde el 2015 con la lectura, que hoy lo lleva a presentar su primer libro. "De un día para otro me encontré sentado en una computadora escribiendo un cuento y esa misma noche escribí otro y no paré más", recuerda. Este martes presentará su libro titulado "La Sombra" compuesto de 17 cuentos de terror en el espacio Arte y otra Cosa ubicado en Castelli 532. La editorial es Peces de Ciudad."De terror clásico hay dos o tres, los restantes son más enfermos y retorcidos que de terror en sí. Hay algo de locura, psicopatía y cosas por el estilo", detalla. Desde hace unos años tiene una página en Facebook con el nombre "Cuentos oscuros para niños dementes" y al respecto asevera "la tengo bastante abandonada. Hay algunos cuentos bien cortitos, nada que ver a los del libro. Además hay algunas imágenes de terror. Me divierte eso, pero aun así, uso muchísimo más Instagram (@yovengogratis)". Luego agrega "antes la gente protestaba en las calles; hoy insultan por Facebook, la gente tiene que empezar a despegar los ojos de los celulares y ponerlos en un libro. Insisto con eso porque yo soy igual, aun sabiendo que todo fue diagramado intencionalmente para convertirnos en estúpidos". Invitando a los vecinos, "les diría que si se quieren entretener, se den una vuelta, pasen un buen rato y que también compren el libro".



