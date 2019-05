La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/may/2019 Ananda Yoga: Nueva Escuela Integral







Está ubicada en Castelli 207. Son cinco profesoras que dictan seis estilos de yoga. Además se dictan talleres para todas las edades, desde niños a adultos mayores. "Quiero que la gente venga y logre irse feliz", expresa María Inés Carbone, dueña del lugar. Todo nuevo emprendimiento conlleva mucho esfuerzo pero a la vez si es acompañado mucho mejor. En este caso la vecina María Inés Carbone inauguró oficialmente el viernes pasado un nuevo espacio con el nombre de Ananda Yoga en Castelli 207. Hace cinco años Carbone tiene un salón de Pilates y Aeróbico. Ahora llegó el momento del yoga. "Tengo muchas expectativas, me encanta crecer y hacer nuevas cosas", asegura. Cinco profesoras dictan seis estilos diferentes de esta disciplina de lunes a viernes. Cristela Echeverria va a dar Vinyasa Flow, Erika Grabroski va a dar Hatha Dinámico, Ayelen Karnicic Hatha Yoga, Natalia Arnodo Purna Yoga y Nilda Pisaco Yogaterapia También en el lugar, se realizarán Talleres de Medicina Ayurveda, Profesorado de Hatha Yoga Cursos de Respiración y Mudras, Profesorado de Yoga para niños orientado a docente. Además los miércoles a las 19 horas se dictarán Meditaciones Guiadas y Pranayamas (respiraciones específicas para calmar el sistema nervioso) abierta al público, no se necesita experiencia previa. "Es una clase colaboración para ayudar a comedores", detalla Echeverría quien hace 15 años es profesora de Hatha Yoga y hoy coordina Ananda Yoga en Campana, además ella hace cinco que dicta clase de Mindfulness en diferentes escuelas del Estado y privadas, desde jardín maternal hasta primaria y secundaria. En un amplio espacio ambientado con colchonetas Carbone asegura que la idea de este nuevo espacio es "brindar herramientas para que te puedas relajar y tengas una mejor calidad de vida. La gente está muy estresada, la situación no es fácil y aunque estén mal económicamente el yoga te enseña a bajar el nivel de pensamientos, es la causa Nº1 en diferentes patologías como la ansiedad, pánico etc. Hoy se pone de moda respirar, y manejar las emociones a través de herramientas de autoconocimiento, es interesante para poder bajar cambios de a poco, un tema sumamente importante que uno no logra hacer cuando llega a casa". Además destaca "Yoga te puede dar algo estético pero a través de la salud. Podes tonificar o verte bien pero logras elongación, buena postura, te sacas dolores, aprendes a respirar y a meditar. Tiene mucho más beneficio de lo que la gente le puede ver. Cada clase es personalizada y los médicos "hacen hincapié en que la gente vaya a yoga, aprenda a meditar pero a la vez por temas posturales, por ejemplo dolores de espalda, hernias, artrosis, artritis, buscan algo que no tenga impacto". Carbone define al Yoga como "una forma de vida". "El único requerimiento médico es que el doctor le diga no podes hacer otra cosa más que yoga. O que está muy estresada. En mi lugar se cuida la mente, el cuerpo y la salud. Mi mayor expectativa aparte que funcione económicamente quiero que la gente venga y logre irse feliz, darle a la gente una hora y media de felicidad", cierra. Para más información acercarse al lugar Castelli 207 o a través de las redes sociales Instagram ananda.yoga_ / Facebook ananda.yoga

LAS CINCO PROFESORAS JUNTO A LA DUEÑA DE ANANDA YOGA MARÍA INÉS CARBONE







