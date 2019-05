La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/may/2019 Vuelos y Vacaciones:

Israel; Tierra Santa

Por Lic. Guillermo Ceballos











Publicidad Históricamente Israel fue comercializado como destino de turismo religioso, pero tiene por demás para ofrecer. De lo que si estamos seguros es que este país dejará una huella en ustedes, sean o no creyentes. En esta oportunidad nos enfocamos en esta pequeña nación de solo 22.000 km², algo así como un puñado de partidos del centro de la provincia de Buenos Aires. Es un país joven, ya que oficialmente es independiente desde 1.948. Una historia riquísima, que se remonta a las tierras de Canaán, relacionada siempre con las civilizaciones que florecían alrededor de los ríos Tigris y Eufrates por un lado y el valle del Nilo del otro lado. En esta tierra se dio origen a muchos alfabetos así como al monoteísmo y algunas de las primeras ciudades del mundo, que a su vez dieron origen a los primeros puertos del mundo. Tierra Sagrada desde sus inicios, en este triángulo bañado al oeste por el Mediterráneo hoy viven judíos, cristianos y musulmanes. Jerusalén es la ciudad más poblada del país y la capital con un estatus de reconocimiento limitado. El país cuenta con aproximadamente 9.000.000 de habitantes que gozan de un muy buen nivel de vida, portadores de un respetadísimo PBI per cápita, disposición de agua dulce e infraestructura. Estos últimos 70 años, el reconocimiento como nación vino de la mano con investigación, desarrollo, defensa y educación. De ser un país importador de alimentos pasó a ser un país exportador de muchos productos agrícolas desarrollados dentro de la red de kibutz que florecieron en todo el territorio. Primavera y otoño son siempre los mejores meses para visitarla porque las temperaturas son intermedias, al igual que en el sur de Europa. Pero vayamos ahora a lo que realmente nos interesa. Nosotros consideramos que una semana es un rango por demás apto para volverse con una idea del destino. Los vuelos de la mayoría de las líneas aéreas tienen como destino el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv, queserá seguramente el contacto inicial con este destino. Tel Aviv es la segunda ciudad del país y se la conoce como la ciudad que nunca duerme por la cantidad y calidad de vida nocturna. Discoteca con DJ´s europeos, bares, 14 kilómetros de costa al Mediterráneo le dan un enfoque joven, dinámico y divertido. En la zona del puerto de Jaffa hay excelentes sitios para degustar mariscos y pescados y un poco más arriba van a encontrar la ciudad antigua, de callecitas estrechas, donde pueden visitar una mezquita, la Torre del Reloj y un faro. No dejen de visitar el mercado de pulgas, donde van a encontrar antigüedades de todo tipo. Jerusalén es la ciudad que turísticamente demanda más tiempo, y realmente lo vale. El trayecto entre Tel Aviv y Jerusalén no lleva más de una hora. Fundada hace más de 1.000 años por el rey David, Jerusalén es una de las ciudades más antiguas del mundo, tocando frontera con Cisjordania. Jerusalén es el centro espiritual de las tres religiones: cristianismo, judaísmo e islam, como decíamos al principio. Aquí comenzó todo, y en ella conviven las tres culturas, haciendo que el ambiente sea de lo más especial que encuentren en sus vidas. No son raras las situaciones surrealistas como estar frente al Muro de los Lamentos observando como religiosos judíos rezan, cuando de repente comienzan a escuchar la llamada a la oración musulmana por los altavoces de una mezquita vecina, y al mismo tiempo las campanas de una de las muchas iglesias de la ciudad suenan sin parar. Es el nexo de unión y a la vez de desunión. Uno de los rincones más místicos y especiales que existen. Jerusalén tiene tantos rincones que descubrir que se hace imposible nombrarlos a todos. Pero no podrán abandonar la ciudad sin perderse por las callejuelas de su sector antiguo, entrar en la iglesia del Santo Sepulcro o subir al Monte de los Olivos. La Explanada de las Mezquitas es otro de los sitios donde llegarán y se quedarán con la boca abierta viendo la Cúpula de la Roca. Como buena ciudad antigua, su centro histórico o la Ciudad de David es ideal para perderse sin apuro, ingresar al mercado de Mehane Yehuda y recorrer la Vía Dolorosa, así como chusmear cada una de las iglesias, mezquitas y sinagogas que encuentren en el recorrido. Les avisamos: no serán los mismos después de haber conocido este rincón del planeta. El destino es demasiado importante para ser resumido en este espacio, y quedan muchas cosas por comentar que desarrollaremos en otras oportunidades, pero no queremos dejar de recomendar una visita al Mar Muerto. Es el punto más bajo del planeta, a 435 metros bajo el nivel del mar, con una salinidad 9 veces superior al promedio de los mares del mundo. Hay muchas opciones de alojamiento que disponen de playas privadas donde podrán sumergirse y flotar sin el menor esfuerzo. Ojo, hay que evitar que el agua toque los ojos, entrar con ojotas y mucho protector solar. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

