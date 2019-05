La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/may/2019 La Voz del Águila:

La Aurora de la Juventud Dorada

Charlas por Giorgio Bongiovanni











Charlas y conferencias realizadas por Giorgio Bongiovanni en Italia Pregunta: Quisiera saber si los padres de la Santa Madre fueron preparados para recibirla, como Ella fue preparada para recibir a Cristo en Su regazo. Giorgio: Santa Ana, la madre de María, era armenia. Ambos padres fueron preparados para recibir a una enviada de Dios, pero hasta la aparición del arcángel Gabriel no supieron que ella habría sido Bendita entre las mujeres. Desde su nacimiento hasta el día de la concepción, María fue instrumento divino. Cuando Cristo se concibió a si Mismo en el vientre de María, la Virgen fue personificada por el Espíritu cósmico de la Madre Tierra, el Espíritu Santo así como Jesús de Nazareth, Maestro de la Verdad, fue compenetrado por Cristo el día del Bautismo. Las entidades, cuanto más se acercan a la realización divina, más se elevan y más pierden el ego Sum; nuestros jóvenes perciben mejor que nosotros veteranos esta ley del universo. El ego es un valor indispensable para crecer, pero acercándonos a las dimensiones superiores existe una parte de ego que no es prioritario y que está personificado por lo divino: he aquí que ya no estás solo y el ego empieza a convertirse en ´nosotros´. En Jesús cristificado por la energía cristica la identificación es una sola, pero las entidades son dos. En los mensajes que recibo, el Padre habla en primera persona, pero se trata de una manifestación necesaria porque nosotros todavía estamos vinculados al ego y necesitamos la autoridad. El Padre, Cristo, Krishna, etc. son ´nosotros´; en la séptima dimensión tú siempre eres tú, pero eres feliz de ser ´nosotros´. Para muchos de vosotros es difícil comprender este concepto, porque todavía sois celosos de vuestra identidad. Lo mismo ocurre con el mal, cuando Jesús le pregunta al demonio de Gerasa su nombre, éste contesta: "Mi nombre es Legión, porque somos muchos" (Marco 59). Pregunta: ¿Qué son los agujeros negros? Giorgio: Los agujeros negros son puertas dimensionales que permiten de viajar de esta galaxia a otro universo. Las astronaves de nuestros Hermanos son evolucionadas y viajan a una velocidad que supera por lejos la de la luz; sin embargo, considerando las enormes distancias que hay en el universo, es necesario atravesar estas puertas para hacer que la velocidad alcance la del pensamiento. Los agujeros negros tienen las dimensiones de un sistema solar y desde el punto de vista físico son indispensables, pero no olvidemos que más allá del universo físico está el astral y el espiritual, ambos grandes como el primero. Decía un antiguo Maestro de Giorgio Bongiovanni: "¡El tiempo ha llegado! ¡Arrepentíos! Quien ha puesto su propio corazón en la luz de la justicia, de la verdad y de la sabiduría, en verdad os digo, estos ya están en el umbral del Reino de Dios". Ingresá a: Facebook: LaVoz del Águila Youtube: La Voz del Águila Radio: "El día que la tierra se detuvo" FM Los Cardales 104.9, martes a las 19 hs Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar

La Voz del Águila:

La Aurora de la Juventud Dorada

Charlas por Giorgio Bongiovanni

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: