Cada 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión con la finalidad de promover la concienciación y los esfuerzos para prevenir, diagnosticar y controlar la Hipertensión Arterial (HTA), condición que constituye el principal factor de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares. La 4º encuesta nacional de factores de riesgo (ENFR) realizada en el año 2018 reveló que de la población general, el 40,6% registró presión arterial elevada (mayor o igual a 140/90 mmHg). Al analizar los resultados 6 de cada 10 individuos que se reconocieron como hipertensos tuvieron registros de presión arterial elevada. Mientras que, entre quienes no se autorreportaron hipertensos, 3 de cada 10 tuvieron registros de presión arterial elevada. Esto indica que casi la mitad de las personas con hipertensión no está diagnosticada, porque no sabe que tiene la presión arterial alta. La hipertensión generalmente no da síntomas, por eso es necesario que todos los adultos midan su presión arterial con regularidad y conozcan sus cifras. La prevención de la HTA es posible. Se demostró que modificaciones en el estilo de vida previenen o demoran el incremento de los valores de presión arterial. Se deberá buscar que los cambios producidos se mantengan de por vida, ya que facilitarán un mejor control de la presión arterial requiriendo menor dosis o número de medicamentos en los pacientes tratados. Las siguientes áreas constituyen los factores modificables del estilo de vida para mejorar o prevenir la HTA: - Prevención o corrección del aumento de peso, particularmente en pacientes que presentan adiposidad central. - Abandono del habito de fumar y disminución en el consumo de alcohol. -Reducción de la ingesta de sodio, -Incremento de la actividad física programada ¿Como podemos mejorar la hipertensión con la actividad física? El ejercicio físico ayuda a reducir los niveles de tensión arterial, mejora la forma física y reduce los factores de riesgo que provocan la HTA. El sedentarismo aumenta la incidencia de la enfermedad entre un 20 y un 50 % y está asociado a la rutina diaria en el que predominan el uso de vehículos, la extensión de jornada laboral y escolar, el uso habitual de pantallas (computadora, tablet, televisor, celular), la comodidad del delivery, la generalización de la compra online.etc. Por eso se recomienda la práctica de actividad física aeróbica, de intensidad moderada durante veinte a treinta minutos, cuatro o cinco veces por semana. No importa de qué manera muevas tu cuerpo. Lo fundamental es que lo hagas. Y que lo transformes en un hábito. Que el objetivo sea ir generando una tendencia hacia un estilo de vida más activo, a través del tipo de actividad, la duración, la frecuencia y la intensidad. Recordá que la HIPERTENSION ARTERIAL NO TIENE SINTOMAS, por eso es necesario que controles los valores de presión arterial y modifiques tu estilo de vida para prevenirla. Lucia Cortinovis - Licenciada en Nutrición - Universidad Favaloro (MN 8929; MP 4151) NOTISerenare: Güemes 705/ Tel 421995 cmr.drapp.com.ar

