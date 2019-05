La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/may/2019 Las chicas de Puerto Nuevo visitan hoy a Real Pilar







Esta tarde, por la 15ª fecha de la Zona Campeonato de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo enfrentará como visitante a Real Pilar desde las 15.30 horas. El partido se jugará en la cancha auxiliar de Real Pilar, ubicada en Vasco Da Gama y Ruta 34, y enfrentará a dos equipos con realidades muy distintas. Las chicas de Pilar vienen de derrotar al puntero y hasta entonces invicto y con puntaje ideal Gimnasia de La Plata en su cancha de Estancia Chica; están terceras en la tabla y ya tienen un lugar asegurado en el Reducido por el segundo ascenso a Primera A. En cambio, las Portuarias cayeron ante SATSAID en su última presentación y todavía no han podido ganar en esta segunda fase de la temporada: así, apenas sumaron 2 de los 42 puntos disputados. El resto de esta 15ª fecha: Comunicaciones vs. SATSAID, Luján vs. All Boys, Lima F.C. vs. Banfield y Gimnasia L.P. vs. Deportivo Español.

LA CAMPANENSE MARINA GONZÁLEZ ES PARTE DEL EQUIPO DE REAL PILAR QUE HOY ENFRENTARÁ A PUERTO NUEVO.



