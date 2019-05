Ayer, Las Praderas empató 3-3 con Leones Azules. Esta tarde habrá actividad en Villa Dálmine, La Josefa y Lechuga.

La tercera fecha del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol comenzó el viernes por la noche con el empate 1-1 que protagonizaron Puerto Nuevo y Villanueva en la cancha auxiliar del Auriazul. Y prosiguió ayer, con otra igualdad: Atlético Las Praderas igualó 3-3 con Leones Azules en otro partido del Grupo B.

De esta manera, en esta zona Villanueva quedó como único puntero con 7 unidades, mientras que Las Praderas y Puerto Nuevo suman 4, aunque con un partido menos. Por su parte, Leones Azules sumó su primer punto del certamen después de sufrir dos derrotas en las primeras dos fechas.

Por este mismo Grupo B, hoy domingo se jugarán (si el tiempo lo permite) los siguientes partidos: La Josefa vs Las Palmas (a las 13.00 en Lechuga) y Atlético Las Campanas vs Real San Jacinto (a las 15.30 en Lechuga). En tanto, mañana lunes se completará la fecha con Albizola FC vs Barrio Lubo (a las 20.00 en cancha auxiliar de Puerto Nuevo). En esta jornada de la zona B queda libre Otamendi FC.

En tanto, la programación de esta tercera fecha del Grupo A comenzaba anoche con el partido que jugaban Juventud Unida vs El Junior en La Josefa. Y continuará hoy domingo con los siguientes cotejos: Lechuga FC vs Defensores de La Esperanza (13.00 en Villa Dálmine), Villa Dálmine vs Deportivo San Cayetano (16.00 en Villa Dálmine), Malvinas vs Desamparados FC (13.00 en La Josefa) y Deportivo San Felipe vs Mega Juniors (15.30 en La Josefa). En esta jornada queda libre Deportivo Río Luján.