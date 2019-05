La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/may/2019 Fútbol de Veteranos:

San Luis se mantiene como líder de la División A







Igualó 3-3 con 9 de Julio, que sigue como escolta. El Pino empató y no pudo aprovecharlo, por lo que quedó tercero junto a Juventud Unida. En tanto, en la División B mandan Amigos de Zárate y Norte FC. Hoy se juega la octava fecha. El pasado domingo se disputó la séptima fecha del Torneo 2019 de la Liga de Veteranos de Campana y en la División A todo se mantuvo igual en la zona alta de las posiciones, dado que los tres primeros igualaron. El líder San Luis empató 3-3 con el escolta 9 de Julio, una situación que no pudo aprovechar El Pino, que igualó con Las Campanas y no pudo alcanzar la línea de San Luis. Así quedó empardado con Juventud Unida (venció a El Regreso) en el tercer puesto. En cuanto a la División B, Amigos de Zárate y Norte FC golearon en sus sendos compromisos y se despegaron de Kilmes FC, que empató en cero frente a Atlético La Josefa y quedó en la tercera posición. El resumen de la séptima fecha es el siguiente: DIVISIÓN A -9 de Julio 3 – San Luis 3. Goles: Guillermo Liz, Sergio Alvelo y Juan Tabera (9dJ); Roberto Otero, Carlos Rivas y Mario Vázquez (SL). -Las Praderas 3 – CASLA 1. Goles: Roberto Ferreyra -2- y Ariel Araujo (LP); Oscar Gauta (CASLA). -La Josefa 3 – Deportivo San Felipe 2. Goles: Gustavo Godoy -3- (LJ); Pablo López y Néstor Geuna (DSF). -Juventud Unida 1 – El Regreso 0. Gol: José Luis Castellano (JU). -Amigos de Raúl 6 – La Esperanza 4. Goles: Luis Costella -4-, Sergio Andrade y Néstor Torres (AdR); Fabián Gamboa -4- (LE). -El Defe 2 – Lechuga FC 1. Goles: Lisandro Cardozo y Andrés Reyes (DEFE); Jorge Gómez (LEC). -Las Campanas 1 – El Pino 1. Goles: Carlos Pisurnia (LC); Manuel Villarreal (EP). -Campana FC 1 – Los Pumas 0. Gol: Martín Carrizo. Interdivisional: Naranja 2 – Mega Juniors 1. Goles: Daniel Benencio y Silvio Lamelza (NAR); Ariel Aranda (MJ). POSICIONES: 1) San Luis, 17 puntos; 2) 9 de Julio, 16 puntos; 3) El Pino y Juventud Unida, 15 puntos; 5) Las Praderas, 13 puntos; 6) Las Campanas y Lechuga FC, 12 puntos; 8) Campana FC, 11 puntos; 9) La Josefa, 8 puntos; 10) Naranja, Los Pumas y CASLA, 7 puntos; 13) Amigos de Raúl, 6 puntos; 14) Deportivo San Felipe- y La Esperanza, 4 puntos; 16) El Regreso, 3 puntos; 17) El Defe-, 2 puntos (-se le descontaron 5 puntos). GOLEADORES: 1) Silvio Lamelza (Naranja), 10 goles; 2) Fabián Gamboa (La Esperanza), 7 goles; 3) Oscar Gauta (CASLA), Roberto Ferreira (Las Praderas), Jorge Gómes (Lechuga) y Luis Costella (Amigos de Raúl), 6 puntos. DIVISIÓN B -Leones Azules 2 – Estación Las Palmas 0. Goles: Omar Toledo y Luis Vidotto (LA). -Puerto Nuevo 1 – Patronato 1. Goles: Félix Ledesma (PN); Alberto Ferreyra (PAT). -Albizola FC 4 – San Cayetano 3. Goles: Claudio Espíndola, Martín Heiss, Juan Núñez y Hernán Stillo (ALB); Mauricio Molina -2- y Oscar Ochoa (SC). -Atlético El 70 1 – Titi y Amigos 1. Goles: Juan Roldán (El70); Gustavo Bustamante (TyA). -Norte FC 4 – Unión Entre Ríos 1. Goles: Miguel Ferreyra, Julio Escobar, Eliseo Lencina y Eduardo Vargas (NOR); Marcelo Moreyra (UER). -Amigos de Zárate 7 – Los Amigos 0. Goles: Sergio Rosales -3-, Mauro Keidel -3- y Justo Ibarra (AdZ). -Atlético La Josefa 0 – Kilmes FC 0. -Sporting Pioners 1 – Tavella 1. Goles: José Antonio Paz (SP); Sergio Castillo (TAV). POSICIONES: 1) Amigos de Zárate y Norte FC, 16 puntos; 3) Kilmes FC, 14 puntos; 4) Puerto Nuevo, 12 puntos; 5) Albizola FC, 11 puntos; 6) Deportivo San Cayetano, Mega Juniors y Estación Las Palmas, 10 puntos; 9) Unión Entre Ríos, 9 puntos; 10) Titi y Amigos, 8 puntos; 11) Patronato y Tavella, 7 puntos; 13) Atlético El 70, 6 puntos; 14) Leones Azules y Los Amigos, 5 puntos; 16) Sporting Pioneros, 4 puntos; 17) Atlético La Josefa, 2 puntos. GOLEADORES: 1) Sergio Rosales (Amigos de Zárate), 12 goles; 2) Mauro Keidel (Amigos de Zárate), 8 goles; 3) Carlos Ortiz (Estación Las Palmas), 7 goles. OCTAVA FECHA La octava jornada de este campeonato se disputará este domingo en cuatro canchas distintas con la siguiente programación según cada escenario: -en cancha de El 70 jugarán: El 70 vs San Cayetano (10.00), Albizola vs Patronato (11.15), San Luis vs Campana FC (12.30), Los Pumas vs El Pino (13.45). -en cancha de CASLA se enfrentarán: Mega Juniors vs Los Amigos de Zárate (10.00), CASLA vs 9 de Julio (11.15), Naranja vs El Defe (12.30) y El Regreso vs Amigos de Raúl (13.45). -en cancha de Norte FC se medirán: Los Amigos vs Atlético La Josefa (10.00), Las Campanas vs Lechuga FC (11.15), Leones Azules vs Puerto Nuevo (12.30), La Esperanza vs Unión Entre Ríos (13.45) y Norte FC vs Titi y Amigos (15.00). -y en cancha de Tavella jugarán: Tavella vs Estación Las Palmas (10.00), Kilmes FC vs Sporting Pioneros (11.15), Las Praderas vs Deportivo San Felipe (12.30), La Josefa vs Juventud Unida (13.45).

LECHUGA FC ENFRENTA HOY A LAS CAMPANAS POR LA DIVISIÓN A.



Fútbol de Veteranos:

San Luis se mantiene como líder de la División A

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: