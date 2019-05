La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/may/2019 Breves: Fútbol







TIGRE, CASI FINALISTA En el partido de ida de la primera semifinal de la Copa de la Superliga, Tigre goleó 5-0 como local a Atlético Tucumán y consiguió una ventaja enorme de cara a la revancha que se jugarán en Tucumán el próximo sábado. El conjunto dirigido por Néstor "Pipo" Gorosito festejó gracias a los tantos convertidos por Lucas Menossi, Juan Ignacio Cavallaro (2), Diego "Cachete" Morales y Nicolás Colazo. En tanto, en el Decano fue suplente el campanense Juan Mercier (no ingresó). BOCA, A LA PATERNAL Después de eliminar a Vélez Sarsfield en Cuartos de Final, Boca Juniors enfrentará esta tarde a Argentinos Juniors como visitante en el partido de ida de la otra semifinal de la Copa de la Superliga. El encuentro comenzará a las 18.45 horas y en el Xeneize será baja Carlos Izquierdoz (expulsado), mientras que Darío Benedetto está en duda. ELIMINATORIAS QATAR 2022 La Confederación Sudamericana de Fútbol confirmó que las Eliminatorias para la Copa del Mundo "Qatar 2022" comenzarán en marzo de 2020 y terminarán en noviembre de 2021. A su vez, difundió que el repechaje está pactado por FIFA para marzo del mismo año mundialista. TERMINA LA B METRO Ayer se puso en marcha la última fecha de la Primera B Metropolitana con: Deportivo Español (descendió) 2-1 Comunicaciones; Estudiantes 4-2 Sacachispas; Tristán Suárez 0-0 San Miguel; Flandria 3-1 Defensores Unidos; y Barracas Central 2-0 Fénix. Hoy juegan: Atlanta vs Talleres (RE). Y mañana lunes se definen los últimos dos boletos al cuadrangular por el quinto ascenso, que disputarán los ubicados del 5º al 8º puesto: Deportivo Riestra vs Colegiales (8º con 51), Acassuso (5º con 58) vs J.J. Urquiza; UAI Urquiza (9º con 51) vs Almirante Brown (11º con 49); y San Telmo (6º con 56) vs All Boys (7º con 53). ASCENDIÓ ARMENIO Deportivo Armenio selló ayer su regreso a la Primera B Metropolitana al vencer 2-0 como visitante a Victoriano Arenas. De esa manera llegó a los 67 puntos y se hizo inalcanzable en el segundo puesto para Dock Sud, que terminó 3º con 66 tras su victoria 1-0 como visitante sobre Central Córdoba de Rosario. El otro ascendido es el campeón, Argentino de Quilmes. En tanto, los equipos ubicados del tercer al 10º puesto jugarán un Reducido por el tercer ascenso. Dock Sud, Laferrere, Excursionistas, Villa San Carlos y Midland ya están clasificados. Y hoy se definirán los tres boletos restantes entre Luján (49), Sportivo Italiano (49), Deportivo Merlo (49), Berazategui (47) y El Porvenir (47). Los partidos decisivos serán: Berazategui vs Argentino de Quilmes, Deportivo Merlo vs Sportivo Barracas, Sportivo Italiano vs Midland y El Porvenir vs Luján. TRIPLETE DEL CITY El Manchester City goleó 6-0 a Watford en la final de la FA Cup de Inglaterra y, de esa manera, conquistó los tres títulos locales que disputó en esta temporada. Sin embargo, la espina del conjunto dirigido por Pep Guardiola fue su eliminación en los Cuartos de Final de la Champions League a manos del Tottenham, que disputará la final frente a Liverpool.

