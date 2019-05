La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/may/2019 Súper TC2000: Matías Milla largará en el 7º puesto en Villicum







La final de la tercera fecha de la categoría tendrá a los Toyota Corolla de Matías Rossi y Julián Santero en los primeros lugares de la grilla. La carrera comienza a las 12.00. En una jornada complicada por las lluvias que cayeron sobre San Juan durante gran parte del día, el Súper TC2000 definió ayer el ordenamiento para la largada de la tercera final del año, que se pondrá en marcha hoy a las 12.00 en el circuito de Villicum. En ese marco, el campanense Matías Milla fue 3º en el primer entrenamiento del sábado y 2º en la segunda tanda, aunque los tiempos estuvieron muy lejos de los que finalmente se marcaron en clasificación por la lluvia (recién en el segundo ensayo empezó a secarse la pista). Así, la verdad estuvo al momento de clasificar y el piloto de nuestra ciudad se quedó con 7º puesto, con un tiempo de 1:49.648, a 60 milésimas de Bernardo Llaver, que se llevó el último boleto a la super-clasificación. "Increíble grip en la pista. Espero aprovechar este vehículo que tengo al 100%, porque todavía no lo logré. Gracias equipo por el gran auto que me dan", escribió Milla en su cuenta de Twitter respecto al funcionamiento del Renault Fluence #28. Y si el viernes había dado un indicio sobre la posibilidad de que el Renault Sport Team no repita la supremacía de las dos primeras fechas, el sábado los confirmó: el equipo Toyota demostró lo que había esbozado en las primeras dos carreras y ayer estableció el 1-2 en la clasificación. El tiempo más rápido lo marcó Matías Rossi (1:48.708) y muy cerca estuvo su compañero Julián Santero (1:48.728). Después se ubicaron los Chevrolet Cruze de Agustín Canapino y Bernardo Llaver, mientras que Facudo Ardusso terminó siendo el mejor Renault Fluence con su 5º puesto, aunque quedó último en la súper-clasificación, dado que Facundo Chapur (Citroen C4) no pudo establecer ningún tiempo en esa tanda decisiva. Así, la final de esta tercera fecha tendrá como novedad que no habrá un Renault al frente del pelotón: Ardusso (5º) y Leonel Pernía (8º), que lideraron las dos primeras carreras de principio a fin, deberán remar desde atrás en esta oportunidad. Y en esa tarea seguramente jugará también un rol importante Milla, quien partirá entre ambos, desde el 7º puesto en esta carrera que se pondrá en marcha a las 12.00 y que tendrá transmisión en vivo de Canal 13 y TyC Sports.

MILLA CON MARCELO AMBROGIO, DIRECTOR DEL RENAULT SPORT TEAM, AYER EN SAN JUAN. #Automovilismo El campanense Matías Milla (foto) largará 7° en la final del Súper TC2000 que se correrá mañana desde las 12.00 en el circuito de Villicum, en San Juan. Matías Rossi (Toyota) partirá al frente. Televisan Canal 13 y TyC Sports) pic.twitter.com/sM7wkNsTIA — Pablo Scoccia (@chuecosco) 18 de mayo de 2019 #Automovilismo El campanense Matías Milla fue 3° en Villicum. Su primer podio con Renault y su segundo en el Súper TC2000. pic.twitter.com/JtheR4HwGH — Pablo Scoccia (@chuecosco) 19 de mayo de 2019

