La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/may/2019 Atletismo:

Valentín Solís fue medalla de plata en el Nacional Sub 20







El representante del Club Ciudad fue 2º en los 100 metros con vallas. El pasado fin de semana se realizó la 49ª edición del Campeonato Nacional Sub 20 de Atletismo en la pista del Estadio ´´Justo Román´´ de Mar del Plata, con la organización y fiscalización de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA). De este evento fue parte Valentín Solís, quien por tercera vez consecutiva terminó subcampeón nacional en 110 metros con vallas (en 2018 se quedó con la medalla de plata tanto en la categoría U18 como U20). En esta oportunidad, el representante del Club Ciudad de Campana logró su mejor registro en la especialidad: 15s14, quedando solamente por detrás de Julián Berca, de Mendoza, quien marcó 14s96. El podio lo completó Gonzalo Romero (CABA), con 15s17. Además, en representación del CCC también participó Aithue Ponce, quien fue 4º en los 10.000 metros, con tiempo de 36m21s41. El podio de la prueba lo integraron Hernán Limberger (35m12s04), Franco Canales (35m25s60) y Juan Despósito (35m45s25). El entrenador del CCC, Diego Marquine, fue el Jefe de Equipo del equipo de la Provincia de Buenos Aires.

VALENTÍN SOLIS EN EL PODIO DE LA PRUEBA DE 110 METROS CON VALLAS.

#Atletismo Valentín Solis, representante del Club Ciudad de Campana, obtuvo la medalla de plata en la prueba de 110 metros con vallas en la 49ª edición del Campeonato Nacional Sub 20 de Atletismo. pic.twitter.com/wqeGXnZf8V — Pablo Scoccia (@chuecosco) 19 de mayo de 2019

Atletismo:

Valentín Solís fue medalla de plata en el Nacional Sub 20

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: