La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/may/2019 Rincón Tuerca







SUPER TC 2000: La categoría está visitando el autódromo de San Juan por otra carrera del campeonato este fin de semana. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa "Carburando". EXPERIENCIA: El piloto ya confirmó que hará todo el año en las picadas en San Pedro con su Fiat 147 donde Diego Salerno sigue acaparando experiencia en esta propuesta deportiva. FECHA: Los dirigentes de la categoría Alma ya confirmaron que la próxima fecha del campeonato a realizarse en el autódromo de Capital Federal será el 2 de junio donde falta definir el circuito a utilizar. PODER: La intención es poder estar en la próxima carrera en la potenciada de la categoría Kart Plus donde Nicolás Brugognone está trabajando en los presupuestos para conformar la posibilidad de estar en pista con su karting casi listo para correr. TC MOURAS: La categoría vuelve al autódromo de La Plata por otra carrera del campeonato este fin de semana. Desde las 11 hs televisa la TV Pública a través del programa AC TC Media. PODIO: Otro podio para Tobías Amarillo que en su clase en la categoría Kart Plus obtuvo un tercer puesto con la atención de Mauro Santucho en la planta impulsora y Rubén Guerra en el chasis. SUMAR: Gustavo Emma sigue sumando puntos en el campeonato en su clase en el Rally Mar y Sierra donde busca el título para al igual que sus hermanos concrete llevar el Uno sobre sus laterales en la próxima temporada. ELEGIDA: La ciudad de Tres Arroyos fue la elegida por la categoría leyenda del TC que estarán visitando la misma el venidero 25 de Mayo donde aquellos autos fueron parte de la historia de nuestro automovilismo. FORMULA 2: Un nuevo emprendimiento este fin de semana para la categoría que llega al autódromo de San Juan para desarrollar otra fecha del campeonato. Televisa Cabal 13 desde las 10.30 hs a través del programa Carburando. REUNION: Los dirigentes de la categoría Turismo Zonal Pista realizaron una reunión con preparadores, motoristas y piloto de la Clase Tres ante la falta de autos en la primera fecha que llevó a no desarrollar la competencia y suspender la misma. CONTAR: En reciente nota televisiva Carlos Marino contó de los distintos eventos a realizarse para los festejos de un nuevo cumpleaños del Club del Primer Automóvil Argentino Manuel Iglesias con diferentes propuestas interesantes para los amantes de los fierros. Bienvenido! En un club que sigue sumando gente y socios. TURISMO 4000 ARGENTINO: La categoría llega hasta el autódromo de La Plata para llevar adelante otra carrera de autos. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa AC TC Media. RESCATAR: Aunque no logró sumar los puntos deseados Pablo Clerici estaba conforme dado que el karting no estaba para más en un circuito mojado y con lluvia y pudo rescatar puntos para el campeonato con la motorización de Romero y el chasis a cargo de Ruben Guerra. UTILIZAR: Siguen sumando pilotos a su taller para utilizar sus impulsores en el Turismo Carretera donde ahora llegó Josito Di Palma a la ciudad de Lima para desde la próxima carrera llevar motores de Daniel Berra. FUTURO: El futuro de Daniel Vidal no está definido en que categoría estará corriendo en los próximos meses, para esto ya habló con su equipo y puede haber cambio de auto y de categoría. TC PISTA MOURAS: Nueva presentación de la categoría en el autódromo platense para desarrollar otra fecha del calendario este fin de semana. Televisa desde las 11 hs la TV Publica a través del programa AC TC Medios. MODELO: Como viene sucediendo todos los meses ya llegaron al mercado local los nuevos y coquetos modelos de motos eléctricas Lucky Lyon con precios accesibles que se pueden observar en la esquina de la boutique de las motos en Alberdi y Rawson. ASEGURAR: La señorita Ludmila Rodriguez en reciente nota aseguró que con gran esfuerzo junto a su familia trabajan para seguir teniendo en pista el karting que viene utilizando en la Clase Potenciada de la categoría Kart Plus con la motorización de Mauro Santucho y el chasis a cargo de Ruben Guerra donde también confirmó que está todo dado para estar presente en la próxima carrera. DESAFIO ABARTH: La monomarca llega al autódromo de San Juan por otra carrera del campeonato este fin de semana. Desde las 10.30 hs televisa Cabal 13 a través del programa "Carburando". DURO: Las declaraciones de Oscar Aventin fueron muy duras en nota radial hablando de Hugo Mazzaccane cuando dijo: -" mi mayor error fue creer que era mi amigo"- Así se expresó y también aseguró que su intención no es volver a ser presidente de la categoría aunque puede asesorar a quin tome los destinos de la misma. DECIDIR: Finalmente se decidió que la próxima fecha del campeonato de motocross enduro se realice una vez más en el circuito "Al Límite" en la vecina ciudad de Zárate el venidero fin de semana del 2 y 3 de junio. PERMITIR: Esto permitirá que Diego Lacognata sea de la partida en esta competencia de motocross junto a su hijo que lidera el campeonato en su clase, además estarán los hermanos Garrido y se invitó a German Henze. FORMULA METROPOLITANA: La categoría Escuela del automovilismo zonal desarrolla este fin de semana otra fecha del campeonato en el autódromo de La Plata. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa AC TC Media. CURIOSO: Resultó curioso observar al robusto motorista armar una cigarrera ayudado por el abuelo Guerra para robusto periodista tuerca días atrás en el taller de la calle Maipú donde quedó muy bien presentada. Fumará tanto el hombre de los medios? CENAS: Sigue firme a la hora de las cenas en el Club Arsenal donde Gustavo Ulrich realiza comidas que provocan una delicia para los comenzales tuercas que concurran al lugar a disfrutar de una buena velada. NAVEGANTE: Victor Amaranto es navegante en el Rally Mar y Sierra en esta temporada pero además se acaba de sumar también como navegante pero en el TC del Ayer en una Cupecita en esta categoría que recorre la provincia de Buenos Aires. PROCAR: Nueva presentación de la categoría en el autódromo capitalino con sus dos clases este fin de semana con otro parque interesante de autos. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. RALLY MAR Y SIERRA: La categoría desarrolla otra fecha de su calendario en la ciudad de Madariaga con todas sus clases este fin de semana con presencia de pilotos campenenses. LASTRE: Como lo deseaba Agustín Giroldi volvió a correr en Karting en la categoría Kart Plus y su capacidad de manejo no alcanzó para superar los kilos de mas que posee nuestro personaje que le dieron un lastre no fácil de absorver por el momento. Regimen para uno! CUARTO: Viene de correr en la categoría Rotax Bs As y en su clase el campanense Matías Milla con su karting quedó en el puesto cuarto sumando puntos para el campeonato que lo tiene como candidato. TV PICK-UP: La llegada de la categoría este fin de semana al autódromo de La Plata marca el desarrollo de otra carrera del campeonato. Televisa desde las 11 hs la TV Publica a través del programa AC TC Media. MOVIDITO: Alejandro Ferraro decidió volver a correr en el Rally Federal como navegante en el auto de Cáceres donde ya logró un campeonato y también seguirá con Gerardo Emma en el Mar y Sierra desde la misma condición. Como se lee un año movidito para el pelado. TERMINAR: El zarateño Gabriel De Lucca viene de correr en la categoría Rotax Bs As. y en el cuarto puesto con el chasis que le atiende "Vinagre" Sergio Capecce. LLEGAR: En cuanto el otro zarateño Maximiliano Lacognata llegó quinto en la misma clase con la atención del chasis por parte de Rafael Chavez que lo dejó conforme al poder sumar puntos. ENDURO: Luego de un receso obligado por las razones climáticas la categoría vuelve a la actividad este fin de semana en el circuito de Pergamino donde desarrollarán dos carreras para recuperar lo perdido. PODIO: Una nueva performance para el pibe Santino Panetta en la categoría Rotax Bs As que lo encontró en la final en el puesto tercero logrando otro podio marcando el buen momento que viene atravesando. UBICADO: Por su parte el hermano Bautista Panetta no tuvo su mejor fin de semana donde en la final se retrasó y quedó ubicado en el décimo cuarto puesto que le sirve para seguir acaparando experiencia. ENOJO: El enojo entre el padre con su hijo tuvo que ver que se sacó el buzo para poder realizar una nota televisiva ante el pedido de su propio papá para promocionar las publicidades que lleva dicho buzo para correr en moto. Una cuestión de marketing vio? RECUPERACION: Luego de su recuperación tras la operación Juan Belaustegui el piloto que es propietario del circuito Al Limite de motocross volverá a correr en la próxima carrera a desarrollarse en dicho escenario. ENCONTRAR: No muchos saben del emprendimiento comercial de Leonardo Villaverde en su local sobre Ruta Panamericana donde se puede encontrar todo para los deportistas de velocidad en la alta competencia desde guantes, cascos, buzos entre varios artículos más. ESPERAR: Los amigos ya esperan el debut en karting por parte de Diego Barletta que anda por estas cuestiones en estos tiempos para arrancar en la categoría Rotax Bs As, con el chasis a cargo de Ruben Guerra. ASM: Llegan una vez más al autódromo platense para realizar otra fecha del campeonato con su habitual parque de autos.

Rincón Tuerca

