El piloto de nuestra ciudad terminó 3º con su Renault Fluence #28, por detrás de los Toyota Corolla de Matías Rossi y Julián Santero. Así trepó al quinto puesto en el campeonato. En diferentes oportunidades del año, el campanense Matías Milla había demostrado su satisfacción por poder conducir esta temporada un auto competitivo en una categoría de la magnitud del Súper TC2000. Y el domingo tuvo la posibilidad de concretar un resultado que pone definitivamente en evidencia esa situación: en la tercera fecha, en el circuito de Villicum (provincia de San Juan), el piloto de nuestra ciudad se subió al podio tras llevar a su Reanult Fluence #28 al tercer puesto de la carrera que ganó Matías Rossi (Toyota Corolla) y en la que Julián Santero (Toyota Corolla) terminó segundo. De esta manera, el Negro logró su segundo podio en el STC2000 (el primero había sido con Toyota en Rosario en 2016) y el primero con el equipo Renault, en una jornada en la que Leonel Pernía (líder del campeonato) finalizó por detrás de Milla, en el cuarto puesto; y en la que Facundo Ardusso no sólo no pudo largar, sino que además terminó con su auto sumamente golpeado: al quedar detenido en la grilla fue impactado de atrás por Mariano Werner, lo que derivó en una bandera roja y en una nueva largada, pero en movimiento. Con la carrera lanzada, además del puesto que ganó por el abandono de Ardusso, Milla (que largó desde el séptimo puesto) superó en pista a Bernardo Llaver (Chevrolet Cruze) y Facundo Chapur (Citroen C4) para alcanzar el tercer lugar. Por eso, y porque el equipo le permitió terminar por delante de Pernía, el campanense se subió al podio. Igualmente, antes se manifestó predispuesto a cederle su lugar al líder del campeonato, una actitud que el Tanito luego elogió: "Demostró un buen gesto, así que feliz por él y por su podio", contó Pernía. Sobre esa situación, el piloto de nuestra ciudad señaló: "Estoy dispuesto a trabajar para el equipo, porque primero hay que valorar la herramienta que me dan: soy nuevo en el equipo y hoy tengo un arma para estar entre los primeros cinco siempre. Hay que reconocer esas cosas. Acá lo importante es que el título se quede en Renault. Vengo a poner mi grano de arena y sería un delirante si vengo a pensar que en el primer año voy a ganarle el campeonato a Ardusso y a Pernía. Acá es paso a paso y los resultados se construyen como los construimos hoy". En tanto, con respecto a su Renault Fluence, Milla explicó: "No toqué nada en todo el fin de semana. Esa es la realidad de mi auto hoy: un auto muy contundente a la hora de frenar que te da mucha seguridad para correr". Posteriormente, en su cuenta de Twitter volvió a agradecerle a su equipo por permitirle "estar acá arriba" y recordó también su última visita a San Juan: "El año pasado tuve un Dios aparte que me salvó la vida en un accidente tremendo en San Juan (fue en El Zonda) y hoy me da esto". Con este podio en Villicum, el campanense llegó a 20 unidades en la temporada y comparte junto a Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) el quinto puesto del campeonato que lidera Pernía con 58 unidades. En segundo lugar aparece ahora Santero, con 37; mientras que la tercera posición la comparten Ardusso y Rossi, con 32. La próxima cita del Súper TC2000 será el 8 y 9 de junio en el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario, donde Milla ya se subió una vez al podio y buscará ahora repetir para seguir mostrándose protagonista de esta temporada de la categoría de mayor tecnología del automovilismo nacional.

EL FESTEJO DE MILLA EN VILLICUM EN EL PODIO, CON MUCHO CHAMPAGNE.





EL RENAULT FLUENCE #28 DE MILLA FUE PROTAGONISTA EN VILLICUM.

#Automovilismo El campanense Matías Milla fue 3° en Villicum. Su primer podio con Renault y su segundo en el Súper TC2000. pic.twitter.com/JtheR4HwGH — Pablo Scoccia (@chuecosco) 19 de mayo de 2019

