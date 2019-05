Amenaza de bomba en dependencia Municipal

Fue ayer por la mañana, en la sede del Servicio Local, de Ameghino y Colón. Evacuaron también la comisaría de la Mujer y la escuela 501 de manera preventiva. Ayer por la mañana, los integrantes del Servicio Local recibieron al menos 3 llamadas anónimas en los que se les advertía de que había una bomba instalada en ese lugar en las dependencias de Colón 697, esquina Ameghino. La alarma disparó un dispositivo que incluyó la intervención de personal de Defensa Civil, quienes preventivamente vallaron la zona y desalojaron incluso a la Comisaría de la Mujer y la escuela 501, al tiempo que se hizo presente el móvil 41146 del Escuadrón Antiexplosivos de San Isidro. Según se dijo, las llamadas se hicieron con un programa especial para codificar la voz, y se escuchaba similar al audio que generan los procesadores de texto. Presente en el lugar, la Secretaria de Desarrollo Social, Dra. Cecilia Aciardi, dialogó con la prensa y si bien reconoció que el lugar transita por episodios de conflictividad, es la primera vez que se recibe una amenaza de este tipo y que se realizó la denuncia pertinente en la comisaría local para rastrear la llamada y llegar hasta sus autores. AL SERVICIO DEL NIÑO Una de las principales competencias del Servicio Local es la de evitar la separación del niño de su familia buscando alternativas o aportando soluciones para hacer cesar el conflicto o hecho o acto afecte al niño o su núcleo familiar, pudiendo intervenir aún de oficio. Tales alternativas o soluciones se concretan a través de la aplicación de programas o planes instrumentados a esos fines. Tiene una conformación mínima de abogado, psicólogo, médico y trabajador social, pero ello no obsta a que tenga un mayor número de integrantes o que se constituyan más de un servicio, teniendo en cuenta la necesidad de cada partido o ámbito en el que desarrollan su actividad. Pueden integrarlos o conformarse con profesionales de otras áreas o reparticiones provinciales, municipales o de organismos no gubernamentales mediante la instrumentación de acuerdos. De esta forma se puede recurrir a profesionales que no integran el Servicio para realizar, por ejemplo el seguimiento o control en el cumplimiento de las pautas o programa en que haya sido incluido el niño y su familia. Se posibilita así descongestionar al servicio para que este se aboque a nuevos casos o cuestiones que llegan a su conocimiento e intervención.

La Secretaria Aciardi aseguró que es la primera vez que reciben una amenaza de este tipo en el Servicio Local de nuestra ciudad.



Amenaza de bomba en dependencia Municipal

