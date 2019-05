La jornada de domingo de la tercera fecha dejó victorias de Deportivo San Cayetano, Defensores de La Esperanza, Mega Juniors, La Josefa y Real San Jacinto. En cambio, Villa Dálmine y Las Campanas sufrieron sus primeras derrotas. El domingo, el Torneo Oficial 2019 de la Liga Campanense de Fútbol vivió una gran jornada, con la disputa de seis partidos en tres escenarios diferentes y resultados importantes para el desarrollo de ambos grupos de esta primera fase del certamen que tiene a los 22 equipos divididos en dos zonas de once (los tres mejores de cada una disputarán luego el hexagonal final). El balance de lo ocurrido en esta tercera fecha es el siguiente: GRUPO A El resultado más resonante de esta zona fue el triunfo de Deportivo San Cayetano por 2-0 sobre Villa Dálmine. Con goles de Mauro Fernández (de penal) y Juan Álvarez, ambos en el segundo tiempo, el conjunto dirigido por Pedro Lavallena se impuso 2-0 y desató una fiesta en el estadio de Mitre y Puccini, donde contó con gran apoyo de su parcialidad. Así, el "Sanka" sumó su segunda victoria consecutiva en dos presentaciones y es uno de los cuatros líderes que tiene ahora el Grupo A. Por su parte, el Violeta presentó una formación completamente juvenil, sin integrantes de su plantel profesional, y sufrió su primera caída del campeonato tras las dos victorias iniciales. Otro equipo que sigue perfecto y llegó a lo más alto de la zona es Defensores de La Esperanza, que el domingo venció 4-1 a Lechuga en cancha de Villa Dálmine y consiguió su segunda victoria en dos presentaciones. El Defe se impuso con un triplete de Facundo Fernández y un tanto de Martín Álvarez, mientras que para Lechuga marcó Cristian Benítez. El cuarto puntero de este Grupo A es Mega Juniors, que se recuperó de la derrota sufrida ante el Violeta al ganarle 2-0 a Deportivo San Felipe con goles de Ángel Giménez y Facundo Atencio. Esta tercera fecha se completó con dos empates: Juventud Unida igualó 1-1 con El Junior (goles de Luis Taborda para Juventud y Brian Ávila para El Junior), mientras que Desamparados FC cosechó su primer punto al empatar 1-1 con Malvinas. Fernando Tamborelli anotó para los del barrio Villanueva, mientras que Nicolás Rodríguez macó para Malvinas. En esta oportunidad quedó libre Deportivo Río Luján. GRUPO B En esta zona hay un único líder: Villanueva, que igualó 1-1 con Puerto Nuevo el viernes por la noche y llegó a los 7 puntos. Franco Benfeti convirtió el gol del puntero, mientras que Alan Sosa marcó para el Auriazul. Por este resultado, Atlético Las Campanas tenía la oportunidad de cortarse solo en lo más alto de la tabla. Sin embargo, el último campeón cayó 2-0 frente a Real San Jacinto, que se impuso con un doblete de Axel Montenegro. De esta manera, ambos equipos comparten ahora la segunda posición con 6 puntos junto a La Josefa, que registró la mayor goleada del certamen hasta el momento: superó 8-1 a Las Palmas con goles de Iván García (3), Nicolás González (2), Neri Ávalos, Fernando Criado y Marcelo Dorregaray. En tanto, para Las Palmas anotó Fernando Acosta. Con esta victoria, La Josefa (último subcampeón) es el único equipo que se mantiene con puntaje perfecto en el Grupo B después de dos victorias en dos presentaciones (había derrotado a Otamendi en su debut). La tercera fecha de esta zona había comenzado el sábado, con el entretenido empate 3-3 que protagonizaron Atlético Las Praderas y Leones Azules. Para el Verde convirtieron Diego Olivera, Diego Barreiro y Carlos Queipo, mientras que para el elenco de Otamendi lo hicieron Jonathan Romero (2) y Pelagio Gauto. La programación de este Grupo B se completaba anoche, con el duelo que sostenían Barrio Lubo vs Albizola en la cancha auxiliar de Puerto Nuevo. En tanto, Otamendi FC quedó libre. LA VICTORIA DE SAN CAYETANO La síntesis del partido que Deportivo San Cayetano le ganó 2-0 a Villa Dálmine en el estadio de Mitre y Puccini fue la siguiente: VILLA DÁLMINE (0): Juan Ignacio Amann; Braian Crespiel, Joaquín Bessega, Damián Rodríguez, Marco Castrellón; Santiago Valenzuela, Lautaro Urdiles, Martín Noriega, Juan Ignacio Varela; Lázaro Benítez y Tobías Giménez Zuccato. DT: Oscar Fredes. SUPLENTES: Juan Manuel Vacirca, Augusto Ranne, Aaron García, Bautista Blanco, Luca Zárate, Matías Gómez y Maximiliano Fernández. DEPORTIVO SAN CAYETANO (2): Franco Cardoso; Pablo Astorga, Jonathan Locaso, Fabián Maciel, Matías Díaz; Leandro Cabrera, Lautaro Cevasco, Mauro Fernández, Ignacio Chávez; Juan Álvarez y Marcelo Castillo. DT: Pedro Lavallena. SUPLENTES: David Alcaraz, Nazareno Mankiw, Mariano Cameroni, Jonathan Ramírez, Franco Salvo, Brian Almada y Luis Lavallena. GOLES: ST Mauro Fernández –penal- (DSC) y Juan Álvarez (DSC). CANCHA: Estadio Villa Dálmine.

EL FESTEJO DE MAURO FERNÁNDEZ Y MATÍAS DÍAZ TRAS EL 2-0 CONVERTIDO POR JUAN ÁLVAREZ PARA EL TRIUNFO DE SAN CAYETANO SOBRE EL VIOLETA.





LA FORMACIÓN QUE PRESENTÓ SAN CAYETANO EL DOMINGO EN EL ESTADIO DE MITRE Y PUCCINI.





REAL SAN JACINTO LE QUITÓ EL INVICTO A LAS CAMPANAS: LE GANÓ 2-0 CON UN DOBLETE DE AXEL MONTENEGRO.

