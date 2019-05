Fue a la altura del kilómetro 75. Según su conductor, fue encerrado por un camión. El conductor de una Fiat Fiorino acusó que un camión lo encerró y por eso terminó volcando con su vehículo en plena Panamericana. El hecho sucedió este lunes por la mañana a la altura del kilómetro 75 mano a Rosario. Según el automovilista herido, el camión no se detuvo pese al accidente. La víctima, un joven de 22 años, fue trasladado por el SAME al Hospital Municipal. En principio tenía golpes diversa consideración. En el lugar trabajó el móvil de zona 8 del Comando Patrulla a cargo del teniente primero Claudio Cevasco, efectivos de Gendarmería Nacional y dos móviles señalizadores de corredor Panamericano.

En el lugar trabajó Policía Bonaerense, Gendarmería nacional y personal de la empresa concesionaria de la autopista.

#Dato vuelca una Fiat Fiorino en #Panamericana km 75 a Provincia, bajo el puente de Av. Rivadavia. Según el conductor lo encerró un camión que siguió su curso, jóven (22) con golpes traslada SAME, El vehículo de entrega de paquetes quedó en la mano lenta, CP8, GNA, pic.twitter.com/Xa2rf1nyuz — Daniel Trila (@dantrila) 20 de mayo de 2019

Vehículo utilitario vuelca en la Panamericana

