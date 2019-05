Se trata del producto Hummus, garbanzo orgánico – Marca "Tsuki Macro Vegan"- que no está registrado por la ANMAT. Se aconseja no consumirlo. Y en caso de observarlo en algún comercio, denunciarlo. La Dirección de Bromatología y Zoonosis del Municipio informa el retiro preventivo de un producto alimenticio que estaría asociado a dos casos de botulismo y no cuenta con el registro la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Se trata de Hummus, Garbanzo orgánico – Marca "Tsuki Macro Vegan", que no presenta información obligatoria en su rótulo, como Razón Social, RNT o lote. En el marco de esta investigación, también se dispuso -junto a la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de la Ciudad de Buenos Aires- el cese total de su elaboración y comercialización. Por ello, desde la mencionada dirección municipal se solicita a la población que se abstenga de consumir dicho producto y, en el caso de tenerlo en el hogar, mantenerlo cerrado y separarlo del resto de los alimentos. También, se sugiere si se llega a encontrar en algún comercio no comprarlo y notificarlo al Municipio. BOTULISMO El botulismo es una grave enfermedad causada por una neurotoxina producida por el bacilo Clostridium botulinum, una bacteria productora de formas resistentes a la temperatura (esporas) que se encuentra presente en el suelo y en el agua. La intoxicación se produce por la ingesta de alimentos que contienen la neurotoxina formada durante el crecimiento de la bacteria, en ausencia de oxígeno y escasa acidez. En los adultos, dicha neurotoxina es absorbida en el intestino, atacando el sistema nervioso central. Los primeros síntomas se presentan en promedio entre las 12 y 36 horas luego de la ingestión del alimento contaminado, y son los siguientes: visión doble, dificultad para hablar y tragar, sequedad de boca y debilidad generalizada. Luego, puede progresar a parálisis total, falla respiratoria y muerte.

