La Auténtica Defensa. Edición del martes, 21/may/2019 Ortega defiende a las Amas de Casa







Este jueves vence la moratoria para que puedan jubilarse. "Es una locura que sepulten la política jubilatoria de inclusión de género más importante de la historia argentina", señaló el Secretario General del gremio de la ANSES. La mesa de Mujeres Sindicalistas nucleadas en la Corriente Federal de Trabajadores denunció en un comunicado que, una vez vencido el plazo de la moratoria, a partir de el próximo jueves 23 de junio el gobierno nacional dejará sin efecto la posibilidad de que las "amas de casa" puedan acceder a una jubilación. Consultado por el tema, el campanense Carlos Ortega, Secretario General del gremio de la ANSES confirmó que si bien no existe una comunicación oficial al respecto, se trata de una medida que ya estaría acordada con el FMI como parte del programa establecido con ese organismo de crédito. "Es una locura que sepulten la política jubilatoria de inclusión de género más importante de la historia argentina. ¿En qué cabeza cabe? Pero eso no es nada: les aseguro que vienen por más, porque en vez de poner al país en marcha, lo único que saben hacer es ajustar. Acá estamos hablando de gente que pretende, además, extender la edad jubilatoria; desfinanciar al Fondo de Garantía de Sustentabilidad y volver al régimen de AFJP: una vergonzosa estafa colectiva a todos los trabajadores argentinos", señaló. Según informó el sindicalista, desde la creación de la jubilación para las "amas de casa", la población de mujeres mayores de 60 años sin ningún ingreso personal se redujo notablemente, pasando en zonas urbanas del 35% al 10%; y que hasta el momento benefició a más de más de 1,8 millones de mujeres. "Estamos hablando no sólo de un paso atrás en materia de derechos adquiridos: son 300 mil mujeres al año que a partir de ahora en adelante quedarán sin esta protección social", concluyó.

“Son 300 mil mujeres al año que a partir de ahora en adelante quedarán sin esta protección social", señaló el “Toro" Ortega.



