Alejo Sarna junto al equipo de Vamos Campana llevaron "Super sopa" a comedores

El pasado sábado los dirigentes de Vamos Campana se hicieron presentes en el comedor "Abriendo Caminos" del barrio La Josefa con donaciones, especialmente de Super Sopa, el cual es un alimento de calidad, altamente nutritivo y de bajo costo. Los referentes del espacio ciudadana Vamos Campana, estuvieron en el merendero comedor "Abriendo Caminos" para llevar las Super Sopa. Estas sopas son producto de la Universidad de Quilmes ideado con el objetivo de dar un alimento de calidad, nutritivo y de bajo costo a quienes más lo necesitan. La Super Sopa está provista de carne picada, arroz y diferentes vegetales y no contiene ningún tipo de conservantes ni aditivos. Al respecto, la dirigente Carla Navazzotti, expresó: "En nuestro país se genera alimentos para 400 millones de personas y aún así tenemos niños y niñas que no comen o que comen mal, por eso seguimos insistiendo en que el mejor camino, hasta que cambien estas políticas de Gobierno que no hacen más que empobrecer al pueblo, es sostener desde la militancia al tejido social". El joven referente de Vamos Campana, Sarna, por su parte comentó: "Vemos en la actividad de las y los voluntarios del comedor "Abriendo Caminos" una gran gota de esperanza ya que son vecinos comprometidos con la alimentación y crecimiento de nuestros niños y niñas. También es desta-cable la actitud de Carla Navazzotti, responsable del área social de nuestro espacio político, que constantemente se pone al hombro la tarea de ayudar a aquellos que más lo necesitan. En este caso se puso al hombro la tarea de buscar recursos para comprar una gran cantidad de latas de Super Sopa que nos permita abastecer a distintos comedores de la ciudad. La Super Sopa es un alimento altamente nutritivo y que va a ayudar al crecimiento de los niños y niñas que asisten a los distintos comedores." "Vamos a seguir trabajando día a día para tener una ciudad más inclusiva, que genere igualdad de oportunidades para todos y todas y que permita que nuestros niños y niñas puedan crecer y alimentarse como corresponde", finalizó Sarna. Para finalizar, Carla Navazzotti, agregó: "convocamos una vez más a todos los que quieran colaborar con lo que puedan para que podamos hacer más compras de latas de Super Sopa y que nuestros niños coman saludable y nutrido".

Alejo Sarna junto al equipo de Vamos Campana llevaron "Super sopa" a comedores

