Colella propone una actividad inclusiva con los eucaliptos talados en Otamendi

El concejal de RED x Argentina, presentó un ‘pedido de informe’ referido a la tala de "añejos" eucaliptos en el Barrio Otamendi. "Creemos que se podría haber tomado otro tipo de medidas y se podría haber evitado la tala de los mismos", afirmó. "Si bien es una Reserva Nacional la de Ciervos de los Pantanos, hacemos este pedido de informe al Ejecutivo porque prestó colaboración en la tala", afirmó el concejal Marco Colella en la última sesión del HCD y agregó "los vecinos de Otamendi nos cuentan que esos árboles eran centenarios, con más de 3 diámetros de espesor. Incluso algunos se arriesgan a decir que son los que plantó Rómulo Otamendi. Eso a nosotros no nos consta ya que no tenemos documentación que sirva para confirmar esos dichos". Siguiendo esta línea discursiva el concejal del bloque RED x Argentina agregó "hoy ya no existe manera de reponer la historia de estos eucaliptos en la localidad de Campana, pero creemos que se podrían haber tomado otro tipo de medidas y se podría haber evitado la tala de los mismos. Ya que son parte de la historia de Otamendi proponemos generar una actividad inclusiva con el barrio; quizás generar algún certamen de esculturas con motosierras combinando el arte y la destreza, tal como se hace en la tradicional muestra Expoagro, y que reúne no sólo a los vecinos de la ciudad de San Nicolás sino a participantes de otras provincias de nuestro país (…) No podemos permitir que nos sigan robando la historia y la cultura en Campana, la provincia y el país".

Colella propone un concurso de escultores con motosierra y que las obras queden para el barrio. PODA Y DESIDIA Hace 15 días se realizó una poda masiva a lo largo de la calle principal. Los operarios depositaron las ramas en las zanjas. Hasta ayer, nadie las había retirado. La gente tiene temor de inundarse. Una de cal y otra de arena. Hace 15 días, los vecinos de Colinas de Otamendi recibieron con beneplácito a poda correctiva de todos los ejemplares que se encuentran a la vera de la calle de ingreso al barrio. Pero el trabajo, no fue completado dado que las ramas, en gran cantidad, fueron abandonadas sobre las veredas y en gran mayoría, obstruyendo las zanjas del sistema de desagüe pluvial. "Parece mentira, pero parece a propósito. Donde dejaron más ramas es en esquina de Cordero y Pedroza, donde primero se inunda cuando llueve fuerte. Para colmo, en esa casa vive un hombre que sufrió un ACV, y está postrado. ¿Quién lo va a ayudar a salir?", comentó telefónicamente a La Auténtica Defensa una vecina del lugar, quien aseguró también haber hecho la denuncia correspondiente en el CEMAV el 13 de mayo, y haber insistido varias veces.

Las ramas podadas obstruyen las zanjas de desagüe a la vera de la calle Cordero LA EXPLICACION DE PARQUES SOBRE LA TALA "La remoción de este tipo de árboles con riesgo de caída está contemplada en el marco del programa de Gestión Integral del Riesgo de Parques Nacionales", señaló un comunicado oficial. "En atención a informes técnicos de los equipos profesionales de la Administración de Parques Nacionales, y por estrictos motivos de seguridad -para los futuros visitantes, el personal y la infraestructura del Parque Nacional #CiervoDeLosPantanos-, procedimos al apeo de tres ejemplares de eucalyptus que se encontraban en las zonas de Uso Público, del departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias y de viviendas. Los ejemplares removidos se encontraban en observación desde hace seis años, cuando se informó por primera vez el riesgo que representaban los desprendimientos leñosos de gran altura, típicos de la condición inestable de la especie, agravados aquí por la sobremadurez de los ejemplares que también presentaban otros signos de alerta como ahuecamientos, podredumbre, hoquedad (con signos de fuego) y desgajes. La remoción de este tipo de árboles con riesgo de caída está contemplada en el marco del programa de Gestión Integral del Riesgo de Parques Nacionales que tiene por objetivo de minimizar los riesgos propios de los entornos naturales, al tiempo que resguardar la integridad física de todas aquellas personas que desarrollan actividades laborales y/o visitan Parques y Reservas de jurisdicción nacional", señala un reciente comunicado de la Administración Nacional de Parque Nacionales. "Los Eucalyptus son especies exóticas invasoras originarias de Australia y pueden alcanzar alturas mayores a los 20 metros, muy por encima de las especies originarias de la ecorregión donde se encuentra el área protegida, significando un riesgo en tanto son muy propensas a la rotura y caída de sus ramas que tienen un crecimiento continuo y al tornarse demasiado largas pierden vitalidad en sus extremos; el desgaje y la caída se produce en forma natural sin mediación de factores externos como fuertes vientos o tormentas, pero se incrementa en ocasión de presentarse estos, como sucedió recientemente en Escobar y Campana. Parques Nacionales trabaja constantemente para preservar el recurso natural y cultural de las distintas regiones del país y cuenta con equipos profesionales que investigan para generar las medidas necesarias tendientes a identificar y conservar dichos aspectos de las áreas protegidas. En el Parque Nacional #CiervoDeLosPantanos, creado en octubre de 2018, se preservan varios ejemplares de Eucalyptus que representan el patrimonio cultural del legado de la Estancia Rómulo Otamendi, al igual que antiguos bebederos del ganado, hileras de talas y de casuarinas. Al mismo tiempo, se trabaja en la elaboración de un plan de restauración de árboles nativos como espinillo, timbó, chal chal, ombú, tala, entre otros, desde el Vivero de Especies Nativas que tiene como objetivo la reforestación con especies adaptadas a la región, y desde el que colaboramos, también, para la reforestación de especies nativas en Municipios vecinos. Actualmente, continuamos trabajando en la optimización del área protegida y nos preparamos para su próxima reapertura. Les recordamos que mientras el Parque permanezca cerrado al público general, por motivos de seguridad no está permitido el ingreso de personas no autorizadas por la institución. Agradecemos la colaboración de todos y, muy especialmente, de los vecinos", concluye.

