MACRI, CON SCHIARETTI El reelecto gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, se reuniría hoy con Mauricio Macri, en el marco de la visita que el Presidente de la Nación hará a la planta de Fiat en Córdoba por los 100 años de la automotriz. Schiaretti, a su vez, tiene agendada para mañana miércoles una cumbre con los principales referentes de Alternativa Federal, el espacio peronista que se plantea saltar la polarización entre Macri y Cristina Fernández de Kirchner. El gobernador cordobés ya ha descartado que el peronismo no kirchnerista compita en las PASO contra la fórmula Fernández-Fernández, al tiempo que también descartó una alianza con Cambiemos. LAVAGNA SE CONFIRMA A poco más de un mes para el cierre de listas que definirá el tablero de candidatos para las elecciones presidenciales, Roberto Lavagna ratificó sus aspiraciones para competir por el sillón de la Casa Rosada. "Voy a ser candidato", lanzó el exministro durante una entrevista con el portal Infobae tras el lanzamiento de la fórmula Fernández-Fernández que conmovió a la escena política el último fin de semana. EMPLEO DESTRUIDO Un relevamiento del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) en base a números oficiales de la Secretaria de Gobierno de Trabajo y Empleo e indicadores privados estableció que desde diciembre de 2015 se destruyeron 3.500 empleos industriales por mes, lo que representa un total de 137 mil puestos de trabajo hasta la fecha. El informe de la UNDAV advierte que "desde 2016, los niveles de actividad no paran de caer y eso se ve reflejado en absolutamente todos los índices nacionales". SUBIÓ EL DÓLAR Tras el fin de semana, el dólar abrió ayer la rueda con un alza de 36 centavos. Sin embargo, una mayor oferta y posturas oficiales en los mercados de futuros hicieron que recortara la suba inicial y cerrara con un aumento de 22 centavos para establecerse en $46,42 en bancos y agencias de la city porteña. RECHAZO Y CONFIRMACIÓN El Tribunal Oral Federal 2 rechazó ayer los planteos presentados por el empresario detenido Lázaro Báez y confirmó para hoy el inicio del juicio por irregularidades en la obra pública que también tiene como acusada a la ex presidenta Cristina Kirchner. Báez solicitó la suspensión del juicio al considerar que aún hay planteos sin resolver, al mismo tiempo que recusó a los jueces por participar también en la Ruta del Dinero K. Dichos planteos a los que hacía referencia el empresario fueron resueltos este lunes y confirmaron el inicio del juicio para este martes a las 12. CASOS DE BOTULISMO Dos hermanas se encuentran internadas en terapia intensiva a raíz de un cuadro de botulismo generado por haber consumido hummus vegano mal conservado. Las jóvenes de 25 y 32 años están en el Sanatorio Güemes desde el jueves pasado, donde reciben suero antibotulínico. Según publicó la ANMAT a través de un comunicado, "La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) ´Dr. Carlos G. Malbrán´ confirmó la presencia de la Toxina de Clostridium botulinum en el producto Hummus, garbanzo orgánico, marca TSUKI MACRO VEGAN consumido por las personas afectadas".

