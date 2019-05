El entrenador Auriazul hizo un balance de la campaña que culminó en el Reducido y también de la derrota ante Centro Español: "Sabíamos que el que se equivocaba perdía". Luego de la eliminación de Puerto Nuevo ante Centro Español en los Cuartos de Final del Reducido de la Primera D, el entrenador Carlos Pereyra hizo un análisis de esa derrota 1-0 que cortó las ilusiones Auriazules de pelear por el ascenso a la Primera C: "Fue un partido parejo. Dominamos en una parte del partido y ellos, en otra. No hubo llegadas claras y en una distracción, en una jugada de lateral, dormimos y nos marcaron faltando seis minutos. Sabíamos que el que se equivocaba, perdía; y nos equivocamos nosotros", explicó "Jetín" en diálogo con FM Radio City. El DT remarcó que su equipo sintió las ausencias de Kevin Redondo y Eliseo Aguirre, quienes suelen acompañar a Oscar Peñalba en el doble 5. "Son jugadores de otra intensidad en comparación con (Nicolás) Colombano y nos faltó ese despliegue en el mediocampo para pelear la segunda pelota y presionar al rival", explicó. Igualmente, más allá de esta derrota, Pereyra calificó de "muy positiva" la temporada que desarrolló Puerto Nuevo y destacó al plantel en ese sentido: "Fue gracias al grupo que se formó, que siempre estuvo entero, porque hubo momentos en que se pudo haber quebrado y no se quebró", detalló. En cuanto a los nombres propios, destacó a muchos jugadores por su nivel o su potencial, aunque hizo hincapié en dos: Nahuel Banegas y Oscar Peñalba. "Banegas nos dio un rendimiento tremendo, creo que es un jugador de otra categoría", contó Jetín, que reveló que el lateral izquierdo (que llegó a Puerto Nuevo tras quedar libre de las divisiones juveniles de Tigre) estuvo siendo observado por Villa Dálmine. En cuanto a "Chicho" Peñalba resaltó que "es un volante central muy bueno para la categoría, porque siempre está ordenado y sabe lo que tiene que hacer". Finalmente, consultado sobre su posible continuidad en el Portuario, el entrenador explicó: "Estos días quiero descansar y después analizaré. Hay muchas cosas que cambiar en lo estructural en Puerto Nuevo".



PEREYRA CONTÓ QUE SE TOMARÁ UNOS DÍAS PARA EVALUAR LA POSIBILIDAD DE SEGUIR COMO DT PORTUARIO.



Primera D:

Puerto Nuevo; para Pereyra fue una temporada "muy positiva"

