SIGALI, "EMOCIONADO" El campanense Leonardo Sigali aseguró estar "súper emocionado" por integrar la lista preliminar de 40 jugadores para la Copa América "Brasil 2019". El defensor de Racing, que se encuentra de vacaciones en Europa, le brindó una entrevista al diario Olé en la que también contó: "Cerré una gran temporada. Una de las mejores de mi vida. Porque si bien he ganado cosas importantes en mi carrera, obtener la liga argentina es súper difícil". La lista definitiva de la Selección Argentina para la Copa América sería confirmada esta tarde por el entrenador Lionel Scaloni en una conferencia de prensa que brindaría en el predio de AFA en Ezeiza. BOCA, SIN GOLES En el partido de ida de una de las semifinales de la Copa de la Superliga, Boca Juniors igualó 0-0 como visitante con Argentinos Juniors. La revancha se jugará el próximo domingo, nuevamente desde las 18.45, pero en La Bombonera. En tanto, la otra semifinal se definirá el sábado en el mismo horario: Atlético Tucumán intentará la hazaña de revertir como local la goleada 5-0 que se llevó de Victoria frente a Tigre. COPA SUDAMERICANA En el inicio de los 16vos de Final, hoy se disputarán seis partidos de ida y dos de ellos tendrán presencia argentina. Desde las 19.15 horas, Colón de Santa Fe visitará a River Plate de Uruguay; mientras que desde las 21.30, Independiente de Avellaneda jugará en Colombia frente a Rionegro Águilas. Ambos encuentros serán transmitidos por ESPN. PRIMERA B METRO Con la disputa de la 38ª fecha quedó conformado el cuadrangular que definirá el quinto ascenso a la Primera B Nacional: All Boys (8º con 54) se medirá con Acassuso (5º con 59) en una semifinal y Colegiales (7º con 54) vs San Telmo (6º con 57) en la otra. Así quedó establecido después de los resultados que se dieron ayer: Deportivo Riestra 0-1 Colegiales, Acassuso 0-0 J.J. Urquiza, UAI Urquiza 0-1 Almirante Brown y San Telmo 2-2 All Boys. Los cuatros ascensos directos quedaron en manos de Barracas Central, Atlanta, Estudiantes y Deportivo Riestra, mientras que Deportivo Español descendió a la Primera C. ENTRE TRES CATEGORÍAS La Primera C dejó un curioso caso que muestra algunos desórdenes propios de los campeonatos de AFA: Berazategui logró forzar un desempate con Sportivo Barracas por el descenso y al mismo tiempo terminó en el 10º puesto, por lo que en caso de evitar el descenso a la Primera D tendrá la posibilidad de jugar por el ascenso a la Primera B Metropolitana. El cierre de la 38ª y última fecha de la Primera C dejó los siguientes resultados: L.N. Alem 1-1 San Martín (B); Berazategui 2-1 Argentino (Q), Deportivo Merlo 1-1 Sportivo Barracas, Cañuelas 1-0 Villa San Carlos, Sportivo Italiano 0-2 Midland, El Porvenir 1-1 Luján e Ituzaingó 1-1 Lamadrid. Así, confirmados los ascensos directos de Argentino (Q) y Deportivo Armenio, el Reducido por el tercer boleto a la Primera B Metropolitana tendrá los siguientes choques: Dock Sud vs Berazategui o Italiano; Laferrere vs Deportivo Merlo, Excursionistas vs Luján y Midland vs Villa San Carlos. Antes del inicio del octogonal, este jueves 23, se medirán Berazategui y Sportivo Barracas para definir qué equipo desciende a la Primera D.

