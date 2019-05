Logran encapsular una droga oncológica para aplicar directamente sobre tumores de piel

Se trata de la introducción en un sistema a escala nanométrica –algo tan infinitamente pequeño como la mil millonésima parte de un metro– de una droga oncológica que ya está en uso, para permitir que en un futuro pueda administrarse en una formulación tópica. (CONICET) Se llama carcinoma de células basales y es la forma más frecuente de tumores de piel, un cáncer que se cobra 80 mil vidas al año en el mundo y cuyo nivel de incidencia en Argentina es medio-alto. La búsqueda y mejora de tratamientos para combatirlo es el objetivo final del equipo liderado por Jorge Montanari, investigador del CONICET en el Grupo de Biología Estructural y Biotecnología de la Universidad Nacional de Quilmes (GBEyB, UNQ) vinculado al Instituto Multidisciplinario de Biología Celular (IMBICE, CONICET-UNLP-CICPBA), que precisamente acaba de alcanzar un prometedor resultado publicado por la revista International Journal of Pharmaceutics días atrás. Se trata de la introducción en un sistema a escala nanométrica –algo tan infinitamente pequeño como la mil millonésima parte de un metro– de una droga oncológica llamada Vismodegib que ya está en uso, para permitir que en un futuro pueda administrarse en una formulación tópica sobre el cáncer epidérmico, como por ejemplo una crema. La estructura que los científicos emplearon como vehículo para transportar el medicamento hasta el tumor se llama liposoma ultradeformable, y es una vesícula esférica que absorbe sustancias de distinta naturaleza y por eso mismo se usa en este tipo de estudios biotecnológicos. Lo que hicimos fue estabilizar el principio activo en el liposoma y caracterizarlo, es decir describir exhaustivamente sus cualidades y rasgos, explica Natalia Calienni, becaria doctoral del CONICET y primera autora del estudio, que fue posible gracias a la donación de un frasco del medicamento por parte de Roche, el laboratorio que lo comercializa. Este remedio oncológico que apareció hace pocos años se administra en cápsulas por vía oral y presenta los efectos secundarios típicos de una quimioterapia: malestar general, caída del cabello, pérdida de peso y vómitos. Como además está indicado para pacientes de la enfermedad en estadios avanzados que ya atravesaron otros tratamientos sin éxito, esos síntomas resultan aún más severos. Una vez que tuvimos el nanosistema, realizamos experimentos in vitro, es decir en el laboratorio, para probar su penetración en el estrato córneo, la capa más superficial de la piel, y lo conseguimos con éxito, apunta Montanari, resaltando la eficacia de los resultados. La pastilla que se comercializa se toma por boca, con lo cual el fármaco se distribuye a todo el cuerpo: tejidos grasos, fluidos, órganos, afectándolos seriamente. Los autores del estudio lograron hacer que llegue directamente hasta la zona donde se encuentra el tumor por vía tópica con dos enormes ventajas que relatan con entusiasmo: Empleando 2500 veces menos de droga que la proporción que se utiliza en una cápsula, alcanzamos el doble de concentración del principio activo. De esta manera además –afirman– se reducirían enormemente los efectos colaterales porque se ataca puntualmente la zona enferma y no el resto del organismo sano.

Natalia Calienni y Jorge Montanari son autores del primer trabajo que logra encapsular el fármaco Vismodegib en un nanosistema. Foto: CCT La Plata



Logran encapsular una droga oncológica para aplicar directamente sobre tumores de piel

