Sale arena por las canillas de Las Campanas

El problema comenzó hace más de una semana, con el agua turbia. "Un bidón de 6 litros en el chino cuesta 60 pesos o más, y no siempre se puede comprar", dice Élida Amarilla. "Me di cuenta en la ducha. Me estaba lavando el cabello y al tacto se sentía extraño. Cuando me fijé en el espejo, tenía la cabeza llena de arena", cuenta Élida Amarilla y nos lleva hasta su lavadero. Ahí toma un balde blanco y abre la canilla. Son sólo dos o tres litros y en el fondo aparece arena. Según la vecina del barrio Las Campanas, las anomalías comenzaron hace más de una semana y ya hizo el reclamo correspondiente: "Primero salía el agua turbia, como con una tinta negra. Después de unos días se acomodó, pero venía con un olor a cloro impresionante. Era intomable. Y ahora esto…" Uno de sus hijos es celíaco y por eso tiene por costumbre hervir el agua la red antes de habilitarla para tomar en su casa. "No sé si hago bien, pero bueno, es mi forma de preservarlo. Cuando puedo, compro un bidón para él. Pero ahora no tengo más remedio y en casa somos varios. Un bidón de 6 litros en el chino cuesta 60 pesos o más, y no siempre se puede comprar. No es justo, porque estamos pagando por agua potable dos veces. Pero además, con la arena, ni pensarlo". Élida vive sobre la calle Dallera al 100, esquina Mollo. Asegura que su caso no es el único y al menos 3 familias más tienen el mismo problema: los Andrade, los Martínez y los Ibarra, con quienes ella tiene una relación cotidiana. "Además de intomable, el agua con arena rompe todo: el lavarropas, las cañerías… lo tienen que solucionar. Mi primo, Luis, sabe del tema porque trabaja en Areco haciendo pozos y esas cosas. Él dice que o se les rompió el filtro de la bomba, o se les desmoronó una pared del pozo. Espero que con esta nota los de ABSA vengan a ver qué pasa", concluyó.



Élida eligió un balde blanco para mostrarnos el problema. En apenas dos litros, ya se había acumulado una importante cantidad de arena.





Detalle del fondo del balde, ayer por la mañana. “Además de intomable, el agua con arena rompe todo: el lavarropas, las cañerías… lo tienen que solucionar", dice la vecina. EN OTROS BARRIOS TAMBIÉN En la última sesión del Concejo Deliberante se aprobó un Proyecto de Resolución del Bloque UV Calixto Dellepiane "solititando a ABSA proceda a dotar al personal encargado de las reparaciones de los elementos necesarios para ello". El miembro informante era Carlos Gómez, quien consultado al respecto por La Auténtica Defensa, comentó: "Estuvimos en Las Campanas y en otros barrios, y los vecinos nos dicen que han concurrido de ABSA. No en tiempo y forma, sino mucho después de un reclamo. Pero además, cuando concurren, no tienen las herramientas ni tienen idea de lo que tienen que hacer o cómo proceder para arreglar un problema. Entonces solicitamos que manden gente capacitada, y con las herramientas adecuadas para no sólo salir del paso, sino aportando soluciones consistentes en el tiempo. Está pasando en varios barrios".

