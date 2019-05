La Secretaría de Producción, Turismo y Empleo los reunió con el titular de la Prefectura local para que puedan ejercer su actividad dentro de las normativas vigentes. "La idea es que no tengan que estar escondidos cuatro horas hasta que nos vayamos para cruzar el río, y todos trabajemos tranquilos", dijo el Prefecto Pissani. "Hablando, la gente se entiende", dice el dicho popular y parece haber sido validado con éxito por la Secretaría de Producción, Turismo y Empleo la semana pasada. "Dialogando con Pisani por diferentes cuestiones, supimos que durante su paso por San Pedro tuvo una experiencia similar y decidimos oficiar de facilitadores. A la convocatoria vinieron prácticamente todos los interesados y creo que se fueron muy conformes de la reunión. Arrancamos con 30 potenciales problemas y cuando finalizó, consideramos que habrá 2 ó 3 casos en los que tendremos que ponerle más empeño para que se encuadren dentro de la norma", comentó Fabio Herández, titular de la secretaría. Fueron unos treinta vecinos del barrio Otamendi quienes participaron de la convocatoria, todos pescadores artesanales e incluso, algunos de ellos, guía de pesca deportiva que amarran sobre el Paraná. El objetivo fue llevarles tranquilidad y realizar las acciones necesarias para que puedan, en forma ordenada y segura, regularizar su condición y ejecutar las actividades con diversas embarcaciones en la zona cercana al Puerto de Otamendi. En ese sentido, durante la reunión, el Prefecto Edgardo Pissani les dijo: "La idea es que no tengan que estar escondidos cuatro horas hasta que nos vayamos para cruzar el río, y todos trabajemos tranquilos" y además, agregó: "Todos los ahogados que conocí, sabían nadar. Por eso no hay que confiarse y seguir las normas, empezando por usar salvavidas".

Un tiro a favor de los pescadores artesanales de Otamendi

